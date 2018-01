Mit der „Festmusik der Stadtmusik Hollabrunn“ von Peter Platt, die direkt auf die anstehenden Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des Ensembles verweist, eröffnete Kapellmeister Herbert Klinger das 42. Neujahrskonzert der Hollabrunner.

Standesgemäß ging es mit dem „Accelerationen Walzer“ von Johann Strauß Sohn weiter. Dabei zeigte sich, wie sehr Dirigent und Musiker mittlerweile eine Einheit bilden. Klingers Dirigat wirkte, als würde er mit dem Orchester Walzer tanzen.

Oliver Ringelhahn setzte emotionalen Höhepunkt

Mit „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdink, in dem sich thematisch insgesamt fünf Kinderlieder verstecken, erinnerte man sich noch einmal musikalisch an das zurückliegende Weihnachtsfest.

Oliver Ringelhahn konnte im ersten Teil des Konzertes zwei sehr unterschiedliche Seiten zeigen: Zuerst brillierte er mit Giuseppe Verdis „La donna e mobile“ aus „Rigoletto“, das selbst der hartnäckigste Opernverweigerer aus einer Vielzahl von Werbungen kennt. Der absolute Neujahrskracher war allerdings „Dort tanzt Lulu“, das vor allem in der Interpretation von Max Raabe bekannt ist.

Das Stück hat – neben einer wunderbaren Musik und einem annähernd sinnbefreiten Text – eine Besonderheit zu bieten: zwölf verschieden gestimmte Glocken. Wie man diese mit Humor spielen kann, sodass am Ende der ganze Saal vor Lachen vibriert, bewiesen die Stadtmusikanten, die selbst viel Spaß dabei zu haben schienen.

Florian Klinger sorgte mit einem ungewöhnlichen Instrument für Begeisterungsstürme. Der Sohn des Kapellmeisters hat unter anderem Jazzvibraphon in den USA studiert. Seine Kunstfertigkeit machte das Publikum zuerst sprachlos, um dann in einen Jubel auszubrechen, den man so auch schon länger nicht im Stadtsaal gehört hat.

Einen emotionalen Höhepunkt setzte noch einmal Oliver Ringelhahn. Während Franz Lehárs „Lippen schweigen“ verließ er die Bühne, um Eva Bernreiter, die gemeinsam mit ihrem Gatten, Bürgermeister Erwin Bernreiter, gekommen war, zum Walzer aufzufordern. Dass der Stadtchef nach seinem lebensbedrohlichen Schlaganfall am Neujahrskonzert teilnahm, berührte viele im Publikum.

Karl-Gerhard Straßl führte pointiert durch das Programm, auch wenn er mit einem Stolperer die Bühne betrat, was er mit den Worten „Letztes Jahr war es schlimmer“ kommentierte.

Auch Straßl nahm Bezug auf das Jubiläum und erinnerte daran, was ebenfalls seit 60 Jahren Bestand hat: so zum Beispiel die NASA, die Schlümpfe, Lego und Ikea. Und seit 60 Jahren überträgt der ORF das Wiener Neujahrskonzert. Apropos: Das Hollabrunner Neujahrskonzert endete wie jenes der Wiener mit dem Radetzkymarsch.