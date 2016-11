Seit über 40 Jahren gibt es auf.leben, die Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Erzdiözese Wien in Hollabrunn. Im April 2015 übersiedelte das Team unter der Leitung von Elisabeth Reiß-Heidenreich in die Schmiedgasse 6 und steht dort neben den wöchentlichen Öffnungszeiten (jeden Donnerstag, 17 bis 19 Uhr) nach telefonischer Vereinbarung auch an anderen Wochentagen zur Verfügung.

"Ich fürchte mich schon vor Weihnachten"

Die langen Nächte und trüben Tage begünstigen depressive Verstimmung. „Ich fürchte mich schon vor Weihnachten“, gesteht eine Frau in der Beratung. Sie ist teilzeitbeschäftigt im Handel, der Mann seit Kurzem arbeitslos. Das Paar hat zwei Kinder im Volksschulalter. Das Geld ist knapp, die Zukunft unsicher. Immer wieder kommt es zu Konflikten, weil alle sehr angespannt sind. Abgesehen von Organisatorischem redet sie kaum mehr mit ihrem Mann. Der rastet wegen Kleinigkeiten aus und sie befürchtet Streit am Heiligabend.

Die Vorweihnachtszeit ist im Handel besonders stressig, es bleibt kaum Zeit für Vorbereitungen, dabei möchte sie den Kindern ein schönes Fest bereiten. Noch dazu ist die Mutter krank und pflegebedürftig. Sie will sie am Heiligabend zu sich holen, ihr Mann ist dagegen.

Die Frau bekommt in der Beratung die Gelegenheit, ihre Situation zu beschreiben, ihre Ängste und ihre Überforderung auszusprechen“, erklärt Reiß-Heidenreich. Mit der Beraterin werden die Themenfelder geordnet. Der Klientin ist wichtig, dass sie mit ihrem Mann wieder ins Gespräch kommt. Es wird vereinbar, dass sie ihn bittet, das nächste Mal in die Beratung mitzukommen. Obwohl sie sehr skeptisch ist, kommen sie zum nächsten Termin zu zweit.

Unter Anleitung beginnen die beiden, von ihren Gefühlen und Bedürfnissen zu sprechen und einander zuzuhören. Sie nehmen einander wieder wahr und sind bereit, sich auf einen Beratungsprozess einzulassen, um die Kommunikation wieder in Fluss zu bringen. Was das Weihnachtsfest betrifft, sind bei jetzt zuversichtlich.

Männer würden sich oft hilflos fühlen

„Oft ist es Sprachlosigkeit nach vielen kleinen Enttäuschungen und unausgesprochenen Verletzungen, die Partner voneinander entfernt“, weiß Reiß-Heidenreich. Frauen würden oft von der Erwartung ausgehen: „Das muss er doch merken, wie es mir geht!“ Männer würden sich oft hilflos fühlen, sich nicht auskennen, was die Frau will, woraufhin sie sich distanzieren, innerlich oder durch Weggehen. „Dabei verlieren sie leicht den Kontakt zu den Kindern, was beide Seiten besonders schmerzt“, sagt die Beraterin.

Angst vor dem Alleinsein zu Weihnachten betrifft Menschen, die nach einer Scheidung von den Kindern getrennt leben. Auch hier lassen sich in der Beratung gut Pläne entwerfen, wie man dennoch einen Tag und einen Modus zum Feiern finden kann, wie Reiß-Heidenreicht betont: „Zuweilen sind die Erwartungen an das Fest übersteigert und überfordern die ganze Familie. Perfekte Harmonie und perfekte Geschenke gibt es selten. Wichtig ist es, die Erwartungen aller im Vorfeld zu klären und das Fest gemeinsam zu gestalten“

Gezielte Hilfestellung und Beratung in Lebensfragen

Kinder hätten meist Verständnis dafür, dass das Geld für teure Geschenke nicht vorhanden ist, wollen aber Zuwendung und Zeit für das gemeinsame Spielen, Singen und Vorlesen. Das könne man schon Tage oder Wochen vorher gemeinsam planen. Ob es ein Festtagsmahl oder ein einfaches Essen gibt, ob der Baum zimmerhoch oder kleiner ist, sei meist nebensächlich.

Die vielfältige Zusammensetzung des Beraterteams aus den Bereiche der Ehe-, Lebens- und Familienberatung, der Systemischen Familientherapie sowie der Sonder- und Heilpädagogik erlaubt eine umfassende und gezielte Hilfestellung und Beratung in Lebensfragen. Menschen, die unter Leidensdruck stehen – aber auch die Bereitschaft mitbringen, sich selbst, ihr Beziehungsleben oder den Umgang mit ihren sozialen Systemen zu verändern – finden in der Familienberatungsstelle kompetente Ansprechpartner.

In der Beratung gehe es darum, sich Zeit und Raum für ein belastendes Thema zu nehmen und mit einer fachlich kompetenten Person, die sich neutral verhält, neue Lösungsmöglichkeiten zu finden. Die Klienten erfahren Verständnis und entdecken durch professionelle Begleitung eigene Ressourcen, um wieder Mut und Kraft zu finden.