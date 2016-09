www.gruenelunge.at

Am Sonntag, 2. Oktober, lädt Obmann Arno Klien wieder zur traditionellen Herbstwanderung, die am Biohofladen von Marion Filz in Porrau (Gemeinde Göllersdorf) gestartet wird.

Treffpunkt ist ab 12.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen, losmarschiert wird um 13.30 Uhr.

Nach der etwa zweieinhalbstündigen Wanderung kann man den Tag beim Sturmfest des Dorferneuerungsvereins Porrau gemütlich ausklingen lassen.