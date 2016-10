Der einzige österreichische Zirkus mit schulpflichtigen Kindern gastiert von 14. bis 16. Oktober in Hollabrunn: Der Circus Pikard, der seine Wurzeln im Bezirk (Pulkau) hat, tourt mit „Träume werden Wirklichkeit“ durch Niederösterreich. Eva Kohl war im Rahmen eines NÖN-Workshops mit der Katholischen Medienakademie zu Besuch, als der Familienzirkus sein Gastspiel in Neulengbach gab.

Direktor: „Zirkus ist Unterhaltung für alle“

Vor dem Zirkuszelt wartet eine Menschentraube auf Einlass – knapp die Hälfte davon Kinder. „Zirkus ist Unterhaltung für alle“, fordert Zirkusdirektor Alexander Schneller einen Zirkus für alle Generationen, „auch bei mir gibt’s fesche Mädels und starke Jungs, aber das kann sich der Zweijährige anschauen und der Neunzigjährige.“

Während der Vorstellung vergisst selbst ein kleiner Quälgeist in der Zuschauerbank die Welt um sich und beobachtet mit erstaunt geweiteten Augen die Akrobaten in den Höhen des Zirkuszelts.

Auch in der Manege ist ein halbes Dutzend Kinder aktiv, vom Kleinkind bis zum Teenager. Bei der Familiennummer im Trachtenlook kommt Wies’n-Stimmung auf. Sonst bringt der Nachwuchs Reifen, hält wartende Hunde oder zieht Requisiten aus dem Weg. In eigenen Darbietungen glänzen Aron, Gloria und Ben.

„Kampfkater Lucky“ verteidigt die Tauben

Die drei leben als einzige Kinder mit ihren Eltern Balazs Guti und Romana Schneller auf dem Zirkusgelände. Dort scharren an Ruhetagen vier Hühner in der Wiese vorm Wohnwagen. Auf der Eingangsplattform steht ein Topf mit Küchenkräutern, unter dem Wohnwagen sind zwei Katzen-Transportkörbe zu sehen. Kater Lucky und seine Schwester sind auf den umliegenden Wiesen unterwegs. „Kampfkater Lucky“ nennt ihn der 13-jährige Aron, denn der Kater habe die dressierten Tauben gegen einen Marder verteidigt.

Mit zehn Jahren hat Aron einen eigenen Wohnwagen bekommen, Gloria und Ben teilen sich ein ausgelagertes Kinderzimmer. „Ich lebe in einer Kistenwirtschaft“, beschreibt Romana Schneller ihr System. Spielsachen seien in Kisten geordnet. Jedes Kind habe eine Kiste im Wohnwagen dabei, die anderen seien im Winterquartier. Ausgetauscht werde, sobald der Inhalt einer Kiste an Attraktivität verliere.

Ferien gibt es für Zirkuskinder keine ...

Während die Truppe im Winterquartier drei Monate pausiert, besuchen die Kinder die Schulwerkstatt in Ebreichsdorf. An der Privatschule, die nach reformpädagogischen Grundsätzen unterrichtet, lernen sie einen nahezu konventionellen Schulalltag kennen.

Den Rest des Jahres unterrichtet die Jongleurin selbst. Das sei besser als ständige Schulwechsel oder tägliche Schulwege quer durch Niederösterreich. Wenn nötig, engagiere sie einen Nachhilfelehrer, der für zwei Wochen mit dem Zirkus mitkäme. „Bei Privatlehrerinnen sind die Kinder auch wirklich konzentriert“, schmunzelt Oma Elisabeth Schneller, Seniorchefin des Unternehmens.

Ferien gebe es für Zirkuskinder keine, schmunzelt Romana Schneller, aber den Kindern fehle das ebenso wenig wie Marken-Klamotten oder andere Modeerscheinungen. Ihr Bruder Alexander erinnert sich an seine eigene Kindheit im Zirkus und an seinen Ärger: „Der Donald Duck hat immer während der Vorstellung angefangen!“

An Freunden mangle es den Kindern trotz ständiger Ortswechsel nicht, sind sich die Erwachsenen einig. Da der Circus Pikard seit über 20 Jahren dieselben Orte anfährt, hätten sie überall Freunde, die dann auch mal über Nacht bleiben dürfen.

„Als Mutter muss man manchmal wegschauen“

Mit drei Jahren habe Gloria erklärt: „Mama, ich hab’ das Zeug zur Zirkusartistin“, erinnert sich Romana Schneller, und sei am Vertikaltuch hochgeklettert. Seither versuche sie, den Ehrgeiz des Mädchens zu bremsen und gleichzeitig für geeignete Lehrer zu sorgen.

Die Wienerin Maria Gschwandtner, der Düsseldorfer Ivan Keim und natürlich Papa Balazs Guti, selbst Akrobat, geben Tipps, wenn Gloria „so dreimal im Monat“ trainiere. Als Mutter müsse sie bei allem Zutrauen manchmal wegschauen: „Da bleibt das Herz stehen, wenn sie sich in Abfallern da runter lässt.“

Glorias Brüder haben mitgezogen, beide jonglieren. Von seinen drei Schwestern hätten sich zwei für ein Leben beim Zirkus entschieden, relativiert Direktor Schneller: „Vier meiner sieben Neffen und Nichten treten nicht auf.“ Auch Ben hätte letztes Jahr einfach keine Lust gehabt. Heuer ist er wieder mit Freude dabei.

Pikard-Termine

7. bis 9. Oktober: Horn, Festwiese Kieselbreitengasse

14. bis 16. Oktober: Hollabrunn, Parkplatz beim Sportplatz in der Aumühlgasse

21. Oktober bis 1. November, Korneuburg, Wiese bei Blue Danube Park

Mehr Infos: www.zirkus.at