Es muss wohl ein sehr besonderes Gefühl sein, die Aufnahme des Neujahrskonzerts vom Thron, sprich vom ersten Platz der österreichischen Album-Charts zu stoßen ( NÖN.at hatte berichtet, siehe hier und unten). Nicht weniger als das hat die Band „Turbobier“ soeben mit ihrem kürzlich in der Lugner-City präsentierten Album „Das Neue Festament“ geschafft.

Die Freude der zum Teil in Hollabrunn beheimateten Band ist riesig. Turbobier-Sänger Marco Pogo über Platz 1: „Andere Bands sind hungrig auf Erfolg. Uns treibt mehr der Durst.“ „Die Topplatzierung des Albums beweist, dass wir am richtigen Weg sind“, klingt der Sänger ungewohnt seriös.

Tony Wegas macht den Rainhard Fendrich

So sieht es aus, wenn die vier Punkrocker von „Turbobier“ den bislang größten Erfolg ihrer noch jungen Bandgeschichte feiern. | Turbobier

Teil des raschen und großen Erfolgs der Band ist sicherlich auch das clevere Marketing. Das Video zu „Verliebt in einen Kiwara“ schlug nicht zuletzt deswegen ein, da sich Turbobier auf einen ehemaligen Publikumsliebling der Österreicher besann, Tony Wegas.

Das Video des Songs ist angelegt wie die Show „Herzblatt“, die dereinst Rainhard Fendrich moderierte. Den Moderationsplatz hat im Video nun Tony Wegas eingenommen und die sich nach einem Polizisten verzehrende Barbara spielt Marco Pogo. Den Schock, ihren Punkrocker im Kleid zu sehen, dürften die Fans gut weggesteckt haben, denn das Video wurde bereits ein Hit im Internet.

„Turbobier on Ice“ in der Lugner-City

Den bislang größten Marketing-Vogel hat Turbobier allerdings mit der Präsentation des Albums „Das Neue Festament“ abgeschossen. Fest stand, dass sie in der Wiener Lugner-City mit einem kurzen Gastauftritt des Hausherrn selbst stattfinden sollte.

Allerdings, selbst Turbobier hatte nicht mit einer Eislauffläche mitten in der Shoppingmall gerechnet. So wurde kurzfristig umdisponiert und aus der Band wurden Eiskunstsäufer. Es muss natürlich Eiskunstläufer heißen. „Turbobier on Ice“ war geboren und damit ein riesen Marketinggag.

Jetzt bleibt abzuwarten, wie lange sich „Das Neue Festament“ auf Platz 1 der Album-Charts halten kann.