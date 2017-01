Diese Fragen stellen sich viele 14-Jährige und deren Eltern. Die Antwort der Eltern ist meist: „Mach die Matura! Koste es, was es wolle“ oder „Versuch es zumindest“. Die Jugendlichen sind sich nicht immer sicher, welchen Weg sie gehen wollen. Doch zum direkten Weg zur Matura bzw. zur Reife- und Diplomprüfung in der 5-jährigen HTL gibt es eine gute Alternative: die Fachschule.

Die Fachschule ist ein guter Einstieg in eine technische Karriere. Dies zeigen die vielfältigen und erfolgreichen Wege, die unsere Absolventen gegangen sind.

Sie bietet einen optimalen Einstieg in die praktisch orientierte Ausbildung zum Facharbeiter. Einige haben in der 5-jährigen HTL begonnen, aber weil es zu schwer und zeitaufwändig für sie war, sind sie in die Fachschule umgestiegen und haben dort die Abschlussprüfung abgelegt. Danach sind sie als verlässliche Facharbeiter in die Berufswelt eingestiegen und haben sich im Job bewährt oder haben mittlerweile einen eigenen Betrieb und sind ihr eigener Chef. Anderen war dies zu wenig und sie haben die Berufsreifeprüfung abgelegt und ein Studium in Vollzeit oder berufsbegleitend mit Erfolg abgeschlossen. In der HTL Hollabrunn gibt es auch einen Aufbaulehrgang / Kolleg für Mechatronik. Die Fachschulabsolventen können dort in 2 Jahren die Reife- und Diplomprüfung ablegen.

Fachschule mit Aufbaulehrgang kann der sanftere Weg zur Matura sein.

Dass eine Karriere mit Fachschule möglich ist, zeigen die Lebensläufe der Absolventen.