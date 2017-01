„Somit ersparen sich die Eltern 84 Euro im Jahr an Betreuungskosten“, betont Bürgermeister Erwin Bernreiter. Nachdem die Erhöhung der Kosten der Nachmittagsbetreuung in den Landeskindergärten in der Dezember-Sitzung des Gemeinderats heftig diskutiert worden war und nur von der ÖVP-Mehrheit beschlossen wurde, hat der Stadtchef nun eine gute Nachricht.

„Eine vom Betreiber Volkshilfe NÖ geplante Kostenerhöhung für die Betreuung der Kleinerkinder im Hollabrunner Kinderhaus wird von der Gemeinde übernommen“, so Bernreiter. Bereits im letzten Jahr habe die Stadtgemeinde dafür gesorgt, dass diese Kosten nicht weiter steigen und das tut sie auch in diesem Jahr, hat Bernreiter entschieden.

Der Bürgermeister betont außerdem, dass die Gemeinde im Kindergartenbereich für die Nachmittagsbetreuung „von den gesetzlichen Vorgaben her“ wesentlich höhere Beiträge verrechnen könnte. Die Gemeinde sorge aber dafür, dass der finanzielle Aufwand für die Familien in einem sozial verträglichen Rahmen bleibt.

Die laufende Unterstützung für Familien sei ihm sehr wichtig, so der Stadtchef. Die Abfederung der Indexanpassung entspreche den Grundsätzen der Stadtgemeinde Hollabrunn, die vor rund einem Jahr als „Familienfreundliche Gemeinde“ zertifiziert wurde.