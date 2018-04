Das Lastkrafttheater gastiert wieder am Hauptplatz: Die moderne Form des Wandertheaters feiert sein fünfjähriges Jubiläum. Die Gründer David Czifer und Max Mayerhofer erklären, was sie gern auf die Bühne bringen, und erzählen von unvorhergesehenen Ereignissen.

NÖN: Wie läuft das Konzept des Lastkraftheaters?

David Czifer: Als wir unser Theater gegründet haben, haben wir auf Langfristigkeit gehofft, hätten es uns aber niemals träumen lassen, dass wir derart gut bei unserem Publikum ankommen würden. Hierfür möchten wir uns bei den Besuchern und bei unseren Sponsoren herzlich bedanken, die uns seit fünf Jahren die Treue gehalten haben.

Max Mayerhofer: Wir glauben, dass wir mit unseren Komödien ein großes Publikum erreichen können, weil wir eben zu den Leuten kommen und auch nach der Vorstellung noch mit unserem Publikum plaudern und wir hoffen, dass wir auch heuer wieder einen einzigartigen lustvollen Abend bieten.

Erreicht man auch Menschen, die sich sonst kaum Theater ansehen?

Czifer: Ja natürlich, das ist eines unserer Anliegen. Der Lkw wird zum kulturellen Nahversorger vor Ort und soll alle Besucher gleichermaßen unterhalten.

Mayerhofer: Wir garantieren einen zwerchfellerschütternden Abend zum Mitlachen und Mitsingen!

Wie erfolgt die Stückauswahl?

Czifer: Für uns ist es besonders wichtig, Komödien zu spielen. Leute zu unterhalten, macht uns großen Spaß. Außerdem wollten wir heuer mit Arthur Schnitzler, nach dem Ausflug nach Russland im letzten Jahr, wieder einen bekannten Österreicher in den Mittelpunkt unserer ungewöhnlichen Bühne stellen.

Mayerhofer: Wir sind der Meinung, dass unser Publikum in diesen komplizierten Zeiten bei uns seine Probleme vergessen und herzhaft lachen möchte.

Die Arbeitsgemeinschaft „friends on the road“ ist ein wichtiger Partner und zeigt vor Aufführungen einen Imagefilm: Warum?

Czifer: Die Frächter können in gelöster Atmosphäre auf Probleme aufmerksam machen, ihre Anliegen werden auf der Bühne „theatralischer“ zu den Menschen gebracht und es können viele Leute angesprochen und der Wunsch nach der Imageverbesserung des Lkws diesen auf einzigartige Weise näher gebracht werden. So erreichen wir alle gemeinsam, dass die Bevölkerung eine andere Einstellung zum Lkw hat.

Was ist Ihr persönlicher absoluter Lieblingsschauplatz?

Mayerhofer: Ich glaube, den gibt es nicht, aber was wir an unserer Tour so lieben, ist, dass wir unser schönes Bundesland immer besser kennen lernen und mit vielen unterschiedlichen Menschen ins Gespräch kommen. Immer an anderen einzigartigen Orten spielen zu dürfen, macht unsere Tour zu einem einzigartigen Erlebnis.

Was war das schönste, lustigste Erlebnis im Lastkrafttheater?

Czifer: Mir ist letztes Jahr passiert, dass ich bei unserer letzten Vorstellung eine Liebesszene voller Inbrunst spielen wollte. Ich musste in der Szene auf eine Bank steigen und ein Fuß der Bank ist abgebrochen. Da musste man schon improvisieren und das Publikum liebt solche Momente und reagierte mit großem Applaus.

Mayerhofer: Dieser Tag oder als wir in Brunn am Wald mit unserem Lkw in der aufgeweichten Wiese stecken geblieben sind, war sicher eines der lustigsten Erlebnisse überhaupt.