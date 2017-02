Zum dritten Mal wird der Retzer Erlebniskeller im Mai Schauplatz einer Theaterproduktion. Bereits im Vorfeld sorgte die Presseaussendung der Veranstalter zu „Führerbunker. Berlin, April 1945“ für Diskussionen im Internet.

NÖN: Auf Facebook wurden Sie wahlweise ins linke oder rechte Eck gestellt. Wie gehen Sie damit um?

Christian Pfeiffer: Zu allererst sind sich alle an der Produktion Beteiligten bewusst, dass das Thema des Nationalsozialismus noch immer große Emotionen hervorruft. Ich bin zwar kein Psychologe, aber für mich deutet das daraufhin, dass der Prozess der Verarbeitung noch lange nicht beendet ist.

Wir sind von Anfang an mit der Landespolizeidirektion in Kontakt, um jegliches Missverständnis zu vermeiden.

Ist das einer der Gründe, warum Sie dieses Thema gewählt haben?

Es ist ein Thema, das mich seit fast dreißig Jahren beschäftigt. Die Frage der Verführbarkeit war dabei für mich speziell interessant. Wie konnten sich so viele Menschen dieser Idee anschließen?

Ist der Retzer Erlebniskeller für diese Produktion der ideale Spielort?

Ich denke in mehrfacher Hinsicht, ja. Zum einen sind die räumlichen Gegebenheiten natürlich perfekt, die drückende Enge eines Bunkers zu erleben. Zum anderen war die Grenzregion durch den Krieg über Jahrzehnte betroffen durch die Teilung in Ost und West.

Haben Sie für die Produktion besondere Vorkehrungen getroffen?

Wir sind von Anfang an mit der Landespolizeidirektion in Kontakt, um jegliches Missverständnis zu vermeiden. Ich will mit dem „Führerbunker“ nicht provozieren, sondern einen wesentlichen Moment unserer europäischen Geschichte zur künstlerischen Diskussion stellen. Um eventuell daraus zu lernen.