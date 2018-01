Parkdeck für Hollabrunner Bahnhof.

Bis 2022 werden das Land Niederösterreich und die ÖBB rund 3,3 Milliarden Euro in Mobilität investieren – unter anderem in den Bau von 4.500 P&R-Stellplätzen. Davon werden auch Hollabrunn und insbesondere die Pendler profitieren, denn geplant ist ein Parkdeck für 550 Fahrzeuge. Dazu kommen 160 neue Zweirad-Stellplätze.

Aber nicht nur Hollabrunn kommt in den Genuss der neuen Öffi-Initiative. Auch die Park & Ride-Anlagen in Hetzmannsdorf-Wullersdorf, Zellerndorf und Ziersdorf werden ausgebaut. Und um über elf Millionen Euro werden die Bahnhöfe Zellerndorf, Retz und Ziersdorf ausgebaut.

