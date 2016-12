„Der Dezember ist der spannendste und der angespannteste Monat zugleich“, spricht Erich Mayer, Generaldirektor für den Strafvollzug, bei der Amtseinführung von Erich Huber-Günsthofer (JA Sonnberg) die Vorweihnachtszeit in den Gefängnissen an. Gerade in dieser Zeit werde den Insassen bewusst, welche Auswirkungen ihre Straftaten haben.

Dass trotzdem würdig Weihnachten gefeiert wird, das sei den Mitarbeitern in den einzelnen Justizanstalten zu verdanken, so Mayer.

Sozialer Dienst sorgt für Packerl unterm Baum

„Bei uns, in einer speziellen psychiatrischen Anstalt, wird für die Insassen dann noch mehr deutlich, dass sie eingesperrt sind“, bestätigt Eduard Kikinger, Beamter in der Göllersdorfer Justizanstalt, in der geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht sind. Gerade im Advent sei die Stimmung getrübt und angespannt. „Aber das ist ja draußen nicht anders“, lacht der Justizbeamte, wenn er an oftmals stressige Vorbereitungen für das Weihnachtsfest denkt.

In der Göllersdorfer Anstalt gibt es einen Christbaum, der von den Patienten geschmückt wird. Der Soziale Dienst sorge für die Packerl unterm Baum. Zur Hausweihnachtsfeier, die ebenfalls vom Sozialen Dienst organisiert wird, dürfen auch Angehörige kommen. Ein Theaterstück der Patienten wird ebenfalls aufgeführt.

Weihnachten, so normal wie nur möglich

„Es weihnachtet schon sehr“, denkt Kikinger auch daran, dass in den Werkstätten Weihnachtslieder erklingen oder auch Weihnachtsbäckerei gemacht wird. Am 24. Dezember selbst sei es eher ruhig, beschreibt der Abteilungskommandant den Heiligen Abend. In seiner Abteilung werde dann Pizza oder auch etwas vom Chinesen bestellt, um dem Tag etwas Besonderes zu verleihen. „Wir versuchen, soweit es möglich ist, Normalität in der Anstalt zu vermitteln.“ Das sei wichtig, denn so werden die Insassen ruhiger.

Auffällig ist natürlich, dass gerade in der Adventzeit vermehrt Besucher in die Justizanstalt kommen. „Bei uns gibt es aber keine Besucherbeschränkung“, können die Angehörigen öfter als in anderen Anstalten zu Besuch kommen. „Das wird genutzt und ist auch sehr wichtig“, so Kikinger.

„Am 25. ist dann aber alles wieder vorbei“, weiß Manfred Zöhrer, stellvertretender Leiter der Göllersdorfer Justizanstalt, dass der „Weihnachtstrubel“ rasch wieder abklingt und der Alltag ins Gefängnis einkehrt.

„Geste, beschenkt zu werden, zählt unheimlich viel“

In der zweiten Anstalt des Bezirks, in Sonnberg, ist die weihnachtliche Atmosphäre ebenfalls spürbar: Bäume sind beleuchtet, es ist allgemein ruhiger, nur Besucher und die Post an die Insassen werden mehr. „Weihnachten ist nach wie vor die Zeit der Besinnung – auch bei uns“, erzählt der neue Anstaltsleiter Huber-Günsthofer.

Trotz aller Besinnlichkeit sei gerade diese Zeit für die Gefangenen sehr schwer, da ihnen besonders deutlich werde, dass sie von ihren Lieben getrennt seien. Etwa beim Basteln für den Adventmarkt, zu dem die Anstalt seit 2014 einlädt, kommen bei den Insassen Erinnerungen an ihre Zeit in Freiheit hoch.

Dass Weihnachten im Sonnberger Gefängnis spürbar ist, dafür sorgt vor allem der Häftlings-Unterstützungs-Verein (HUV) unter seinem Obmann Josef Wolf. Der Verein führt jährlich eine Weihnachtspakete-Aktion durch. So bekommen auch jene Insassen Geschenke, die das ganze Jahr über keine Unterstützung von außen erhalten.

„Die Geste, beschenkt zu werden, zählt unheimlich viel“, weiß Generaldirektor Mayer, dass sich auch die vermeintlich hart gesottenen Gefangenen über diese Aufmerksamkeit während der Festtage freuen.

Am Mittwoch (21. Dezember) stand in Sonnberg die Weihnachtsfeier für „alle Insassen, die wollen und können“ auf dem Programm, erzählt Huber-Günsthofer. In zwei Partien wird im feierlichen Ambiente des Kultursaals gefeiert, und zwar mit allem, was dazu gehört: mit weihnachtlicher Musik, einer Messe mit dem Seelsorger und einer Ansprache durch den Anstaltsleiter.