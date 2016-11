„Es war anspruchsvoll, aber unglaublich interessant“, erzählt Marion Aigner von Aigners Falkenhof am Heldenberg. Zwei Tage lang drehte der international bekannte Dokumentarfilmer Kurt Mündl mit Marion und Mario Aigner ebendort. Die Sakerfalken „Boreas“ und „Jumpi“ sowie Habicht „Der Küchenmeister“ kamen zum Einsatz. Gedreht wurde für Mündls neuesten Film „Halali“.

„Unsere Vögel waren an diesen beiden Tagen super“

Der Kontakt zu dem Filmemacher kam vor einem Jahr zustande: „Er suchte einen Uhu und die Kollegen von der Hagenbachklamm empfahlen uns“, erinnert sich Marion Aigner. Für seinen 3D-Kinofilm über Waidwerk, Jäger und Wild kam Mündl wieder zu den Falknern. Mario Aigner war begeistert: „Unsere Vögel waren an diesen beiden Tagen super. Es war einmalig.“

Beeindruckt haben den Falkner die professionelle Arbeit und die akribische Genauigkeit beim Drehen. Auch eine Filmdrohne kam zum Einsatz. Das Falknerpaar wurde für einige Szenen in historische Kostüme gesteckt. Gedreht wurde im Hinterland des Heldenbergs.

Der Film „Halali“ spannt einen weiten Bogen – vom Flachland der pannonischen Tiefebene bis ins Hochgebirge, von der Steinzeit bis zum modernen Bild der Jägerinnen und Jäger heute. Zu Mündls Film entstanden ein Buch und ein Kalender. Diese wurden bei der „Nacht der Landwirtschaft“ am Wiener Wiesn-Fest Ende September präsentiert. Die Premiere des Films ist am 12. Dezember im Hollywood Megaplex in St. Pölten.