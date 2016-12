Mit nur 18 Jahren hat Patrick Pichler den Budoclub Weinviertel, der damals noch in Ziersdorf seinen Sitz hatte, übernommen. „Es war am Anfang viel Verantwortung, da zum Verein nicht nur das Training, sondern auch viel Organisatorisches gehört“, erinnert sich der heute 22-Jährige an seine Anfänge als Budoclub-Leiter. „Mein Vater hat mich zum Glück sehr unterstützt.“

Pichler hat mit seinem jungen Trainerteam und dem neuen Standort im Hollabrunner Enjoy viel vor. „Am Ende des heurigen Jahres wollen wir in unserer ersten Saison in Hollabrunn auf 100 Mitglieder anwachsen. Im Frühjahr finden dann die Vereinsmeisterschaft und das Cup-Turnier statt. Ob das Austrian Open wieder bei uns ist, darüber wird noch gesprochen“, so Pichler.

Der 2016 vollzogene Umzug nach Hollabrunn habe bereits erste Vorteile mit sich gebracht. Durch die attraktivere Lage steht der Verein aktuell bei 90 Mitgliedern. Auch die Qualität des Trainings habe sich verbessert. Das sah man auch bei den Staatsmeisterschaften: Zoe Pikner holte Gold. Paul Hager gelang der zweite Platz in seiner Altersklasse. Max Hager holte Bronze. Den vierten Platz belegte Lukas Schretzmayer.