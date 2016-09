Der gebürtige Hollabrunner Pater Placidus Leeb ist seit zehn Jahren Priester in der Pfarre: Grund genug, um nach der Jugendmesse am vergangenen Sonntag eine kleine Feierstunde abzuhalten.

Abordnungen von vier freiwilligen Feuerwehren der Großgemeinde, der Kameradschaftsbund, der Pfarrgemeinderat und Vertreter der Marktgemeinde überreichten dem Seelsorger kleine Aufmerksamkeiten. „Ein ‚Vergelt’s Gott!‘ für deine Tätigkeit zum Wohle der Glaubensgemeinschaft“, dankte ihm Bürgermeister Eduard Kosch.

Ab September 1999 Kaplan in Stadtpfarre Hollabrunn

Aufgewachsen ist der Geistliche in Schöngrabern, wo er auch die Volksschule besuchte. In der Bezirkshauptstadt absolvierte er die Hauptschule und im Anschluss die HTL im Bereich Maschinenbau. Gleich nach der Matura erfolgte der Eintritt ins Stift Göttweig. Nach Absolvierung des Theologiestudiums in Wien fand die feierliche Priesterweihe am 2. Mai 1999 im Stift Göttweig statt.

Ab September 1999 war er Kaplan in der Stadtpfarre Hollabrunn, im Jahre 2006 übernahm er die Pfarre Pfaffendorf. 2011 kam die Pfarre Seefeld dazu, im September 2013 noch Jetzelsdorf – und im vergangenen Jahr folgten noch die Pfarren Haugsdorf und Alberndorf.

In seiner zehnjährigen Amtszeit in Pfaffendorf, so Pfarrgemeinderätin Christine Sturm, konnte das gesamte Dach der Pfarrkirche zum heiligen Georg erneuert werden, ebenso die desolate Sakristei. Im Pfarrhof, wo eine aktive Jungschargruppe mit drei Betreuerinnen ihr „Zuhause“ hat, wurden kürzlich die Dächer der Nebengebäude saniert. Auch eine Leihbibliothek steht den Leseratten jeden Freitag zur Verfügung.