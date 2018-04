„Die Vorfreude ist groß“, kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in einer Pressekonferenz in der Spanischen Hofreitschule in Wien das Jubiläum der Lipizzanergala am Heldenberg an. Dieses Ereignis jährt sich heuer – am 30. Juni, um 18.30 Uhr – zum zehnten Mal.

„Wir versuchen immer, ein neues Seitenprogramm zu bieten, damit wir auch Wiederholungstäter haben“, spricht Heldenbergs Bürgermeister Peter Steinbach das Programm rund um den Auftritt der weißen Pferde an. Bei der Jubiläumsgala werden die Mutterstuten mit ihren Fohlen aus dem Lipizzanergestüt Piber zu sehen sein. „Eine einmalige Gelegenheit“, sagt Steinbach. Musikalisch wird’s hochkarätig: Das Ensemble „Rondo Vienna“ der Stargeigerin Barbara Helfgott tritt am Heldenberg auf.

2005 kam eine Weltmarke nach Niederösterreich

Mit den weißen Pferden sei – mit der Landesausstellung 2005 - eine Weltmarke nach Niederösterreich gekommen, zeigt sich die Landeshauptfrau stolz, dass der Heldenberg die Chance genutzt hat, noch weitere touristische Attraktionen – zum Beispiel Koller’s Oldtimermuseum, Aigner’s Falkenhof, die Radetzky Gedenkstätte und bald auch eine Vinothek – aufzubauen. „Nur zwei, drei Mal umfallen und man ist am Heldenberg“, weiß die Landeshauptfrau, dass man vom Wiener Stadtzentrum in 45 Minuten am Heldenberg ist. „Wenn man sich an die Verkehrsregeln hält, wenn nicht, geht’s auch schneller“, schmunzelt Mikl-Leitner. „Die Lipizzaner sind es, die der Region auf die Sprünge geholfen haben – zur nachhaltigen Entwicklung.“

Die Zusammenarbeit mit der Spanischen Hofreitschule funktioniere „auf Zuruf“, lobte sie das Zusammenspiel zwischen der Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule Elisabeth Gürtler und Bürgermeister Steinbach. Ihn beschreibt die Landeschefin übrigens so: „Er ist eine kleine Raupe Nimmersatt, weil er immer mehr für seine Besucher will.

„Der Heldenberg ist der ideale Platz, um Pferde zu halten“

Dass sich aus dem Sommerquartier der Lipizzaner ein ganzjähriges Trainingscenter entwickelt hat, macht auch Gürtler froh. „Der Heldenberg ist der ideale Platz, um Pferde zu halten“, spricht sie von ausreichend Platz für den Auslauf in der freien Natur und der frischen Luft. Alles Dinge, die die Spanische Hofreitschule den Tieren mitten in Wien kaum bieten kann. „Jetzt lieben auch die Reiter den Heldenberg“, denkt sie an die anfängliche Reserviertheit der Reiter zurück, als diese ihr Ausbildungszentrum auf dem Land bekamen. Das habe sich mittlerweile sehr zum Positiven verbessert. Eisbrecher war hier ein Satz von Bürgermeister Steinbach: „Sie kommen vom Heldenplatz auf den Heldenberg!“

Der Heldenberg habe sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht und sei zum kulturellen Kleinod geworden. Das sei nur durch die „ganz tolle Zusammenarbeit“ mit der Spanischen Hofreitschule und dem Land NÖ möglich gewesen.