Seit 45 Jahren gestaltet Gerhard Hofbauer nun schon die Entwicklung des Hollabrunner Theatervereins maßgeblich mit. In unzähligen Rollen war er auf der Bühne zu sehen und regiemäßig tragen alle Produktionen der letzten Jahre seinen Stempel.

NÖN: Was ist Ihre erste Erinnerung an den Theaterverein?

Gerhard Hofbauer: Meine prägende Erinnerung führt mich ins Jahr 1968 in den legendären „Bachheimersaal“, wo ich mit 16 Jahren hautnah „Das Haus in Montevideo“ erleben durfte. Hautnah deshalb, weil ich als Zaungast, hinter der Bühne auf einer Holzkiste sitzend, Theater aus einer anderen Perspektive kennengelernt habe.

Was war Ihre Motivation, Teil des Theatervereins zu werden?

In meinen kühnsten Träumen und Fantasien wollte ich ein berühmter Opernsänger, Opernregisseur oder wenigstens Inspizient an der Wiener Staatsoper werden. Auf dem Boden der Realität angekommen, wollte ich zumindest gelegentlich Bühnenluft schnuppern.

Welche Stücke würden Sie aus der 70-jährigen Geschichte hervorheben?

Zum einen 1955 „Jedermann“, die erste und bisher einzige Freilichtaufführung im „Hofe der Sparkasse zu Hollabrunn“. Dann 1972 die Eröffnungspremiere im Hollabrunner Stadtsaal. „Pygmalion“ mit Melodien aus „My fair Lady“. 1977 „Die Glasmenagerie“, eine im Theaterverein unübliche Kost. Zum 50. Geburtstag 1998 wagten wir uns erstmals an Johann Nestroy. Mit insgesamt 52 Mitwirkenden und seinem „Talisman“ gelangen ein außergewöhnlicher Publikumserfolg und ein neuer Besucherrekord.

Theater ist Leidenschaft und wie das Wort schon sagt, schafft dies auch manche „Leiden“

Ihre persönlichen Highlights?

Besonders stolz bin ich, dass ich meine drei „Lieblingskinder“ inszenieren durfte – 2009 „Othello darf nicht platzen“, 2013 „Der Zerrissene“ und 2016 „Außer Kontrolle“.

Gab es Krisen im Laufe der Geschichte des Vereins?

In unserem Verein sind alle um Harmonie bemüht. Theater ist Leidenschaft und wie das Wort schon sagt, schafft dies auch manche „Leiden“. Im Glücksgefühl gelungener Aufführungen lösen sich etwaige Meinungsverschiedenheiten wieder auf.

Wie beurteilen Sie die Zukunft des Theatervereins?

Wenn wir das Publikum zufriedenstellen können und es uns treu bleibt, ist mir um die Zukunft des Theatervereins nicht bange. Es bedeutet hohe Anforderungen, denen sich auch der höchst talentierte Nachwuchs mit Motivation und unglaublichem Einsatz stellt.

Worauf dürfen sich die Fans im Jubiläumsjahr freuen?

Auf unsere Ausstellung in der alten Hofmühle ab 6. Mai mit einer Matinee um 10.30 Uhr, gestaltet von Ingrid und Alfred Pfeifer. Sie werden unter dem Titel „Erinnerungen“ heitere Reminiszenzen aus ihrem Theaterleben erzählen. Dazu unsere reich bebilderte Chronik mit 124 Seiten. Und unsere sehr ambitionierte Herbstproduktion. Am 6. Oktober öffnet sich der Vorhang zu unserem ersten Musical: „Der Mann von La Mancha“.