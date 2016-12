Alles, was Rang und Namen in der Justizwelt hat, fand sich am Montagvormittag im Kultursaal der Sonnberger Justizanstalt ein, um dabei zu sein, als Brigadier Erich Huber-Günsthofer offiziell in das Amt des Anstaltsleiters eingeführt wurde. Dass außerdem so viele Personen des öffentlichen Lebens gekommen waren, zeige, wie wichtig diese Anstalt sei, meinte Justizminister Wolfgang Brandstetter.

Ausgleich für fehlenden Schulabschluss oder Berufsausbildung

Er selbst sei „wahnsinnig gern“ hierher gekommen. Denn für den Minister steht „Sonnberg für etwas, das ich für sehr erfolgreich halte“. Immer wieder gebe er mit Sonnberg und den Produkten, die in der Anstalt hergestellt werden, an. Etwa mit der Form, die für das Österreich-Schnitzel verwendet wird. Die Beschäftigungsquote der Insassen, die Sonnberg aufweise, nämlich 82 Prozent, sei enorm.

So nutzen die Insassen ihre Haftzeit, um Defizite, wie fehlenden Schulabschluss oder fehlende Berufsausbildung, auszugleichen. Denn der Strafvollzug sei nicht mehr durch Rache und Vergeltung geprägt, die Resozialisierung stehe im Fokus. „Und das passiert in Sonnberg auf vorbildliche Weise“, lobte Brandstetter die Mitarbeiter.

Der Justizminister gab dem Publikum einen Überblick über den Werdegang des Brigadiers. „Ich bin fest überzeugt, dass Sie der Richtige für die Leitung dieser Anstalt sind“, betonte Brandstetter, der Huber-Günsthofer als aufrichtig, zugänglich, klar und direkt beschreibt.

„Mit großer Freude und Respekt übernehme ich das Amt“

„Ich wünsche dir eine gute Hand zur Führung dieser Anstalt“, sagte Erich-Mayer, Generaldirektor für den Strafvollzug, in seiner Ansprache. Er lobte, ebenso wie Brandstetter, die „hervorragende ganzjährige Arbeit“, die im Sonnberger Schloss stattfinde.

„Mit großer Freude und Respekt übernehme ich dieses Amt“, waren Huber-Günsthofers erste Worte, nachdem ihm Brandstetter offiziell das Dekret überreicht hatte. Der 53-Jährige bedankte sich bei seinem Stellvertreter Franz Neuteufel, der die Anstalt interimistisch beinahe ein Jahr geleitet hatte, nachdem Wolfgang Huber mit Dezember 2015 in die JA Simmering gewechselt war.

Die Anforderungen im Strafvollzug werden immer höher. Den erreichten Standard zu halten und weiter auszubauen, sei eine Herausforderung, vor welcher man stehe. Doch der Neo-Leiter versicherte dem Justizminister, dass er, gemeinsam mit seinem Team, diese Aufgaben gut bewältigen werde.

Zum Schluss hatte der 53-Jährige noch eine Bitte an Wolfgang Brandstetter: „Unterstützen Sie das Projekt unseres neuen Besucherzentrums.“