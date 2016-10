Über den Umgang mit geistig abnormen Rechtsbrechern gibt es in der Gesellschaft unversöhnliche Standpunkte. Gefängnisseelsorger arbeiten unter außergewöhnlichen Bedingungen und haben mit vielen Vorurteilen zu kämpfen.

„Da kommen die Männer hin, bei denen Republik und Justiz am Ende sind.“

Markus Fellinger

Auf den Sitzbänken der Kapelle im Renaissanceschloss sitzen gut zwanzig Männer im Raum verteilt. Zwei Justizbeamte bewachen die versperrte Eingangstüre. Jeden Samstag wird im Gefängnis für geistig abnorme Rechtsbrecher ein Gottesdienst gefeiert. Die Mitarbeiter der Justizanstalt engagieren sich für die Resozialisierung der Häftlinge. Ergotherapie, Tischlern und natürlich Gefängnisseelsorge sind Teil des Programms.

Die Justizanstalt Göllersdorf ist nach außen ganz klar ein Gefängnis. Im Inneren gleicht der Betrieb einer Psychiatrie. Foto: NÖN | NOEN

Gefängnisseelsorge bedeutet das Besuchen von Gefangenen aus religiöser Motivation. Markus Fellinger ist evangelischer Pfarrer und für die evangelische Gefängnisseelsorge in Niederösterreich verantwortlich. Alle zwei Wochen kommt er nach Göllersdorf. „Die Justizanstalt ist der tote Winkel in Österreich. Da kommen die Männer hin, bei denen Republik und Justiz am Ende sind und nicht wissen, was sie machen sollen.“

Es sei wichtig, den Leuten zeichenhaft zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind. „Die Zuwendung, die sie spüren, soll etwas sein, das ihnen ein Stück Würde gibt“, sagt der Gefängnisseelsorger.

Fellinger gelingt es, die Gefangenen durch Gespräche zu beruhigen, ihnen Ängste zu nehmen. Gleichzeitig störe er durch seine Rolle das System auf unterschiedliche Weise empfindlich, meint er. „Meine seelsorgerischen Ziele sind nicht Ruhe und völlige Ausgeglichenheit, sondern die Weckung des Lebens aus der Resignation heraus, aus der Verstummung zur Sprache, aus dem Opfergehabe zur Verantwortung.“ Er wünsche sich, dass durch seine Arbeit Menschen wieder lebendig werden.

Nach Gespräch kein Gutachten

Eine der häufigsten Fragen, die er Insassen stellt, lautet: „Was hat Sie hergeführt?“ Die meisten Patienten nennen ihm dann das Delikt, das sie nach Göllersdorf gebracht hat. Doch der Geistliche möchte auf etwas anderes hinaus: Er möchte wissen, wie es überhaupt dazu kam. Denn für Fellinger sind Delikte so etwas wie Symptome des Lebens. Es gelte, die dahinter stehende Not zu erkennen. Er glaube nicht, dass es böse Menschen gibt, auch wenn sie Böses getan haben.

Ein Täter sei auch ein Opfer, das jedoch verantwortlich für sein Tun sei. Dieser Balanceakt sei für ihn nicht immer leicht zu ertragen. „Die Würde besteht darin, dass der Delinquent gleichzeitig passiv der Würde beraubt wurde und sie aktiv sich selbst und den anderen nimmt.“

Der Gefängnisseelsorge komme gegenüber der Psychotherapie ein wesentlicher Vorteil zu: Der Seelsorger fertigt nach dem Gespräch mit einem Gefangenen kein Gutachten an. Der Psychotherapeut hingegen schon. Unter anderem dient dieses Gutachten der jährlichen Beurteilung, ob einem Insassen gelockerte Haftbedingungen gewährt werden.

Gefängnisse sind in der Gesellschaft Orte mit der höchsten Diversitätsdichte: In vielen Justizanstalten beträgt der Ausländeranteil zwischen 50 und 70 Prozent.

„Sprache finden, die am ehesten verbindet“

„Eine der stetigsten Herausforderungen besteht darin, sich auf diese Vielfalt immer wieder in kurzer Zeit einstellen zu müssen, die Sprache zu finden, die am ehesten verbindet. Wobei die Körpersprache wahrscheinlich mehr vermittelt, als ich selber wahrnehme“, sagt Fellinger. Blicke und Gesten, bewusstes freundliches Hinschauen oder ein Abwenden werden sensibel wahrgenommen.

Gefängnisseelsorger genießen aufgrund der Schweigepflicht zwar großes Vertrauen, haben aber mit Vorurteilen zu kämpfen. Es kommt vor, dass sie anfänglich auf Unterwürfigkeit bis Spott seitens der Beamten, aber auch der Insassen treffen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Finanzierung. Die evangelische Gefängnisseelsorge bekommt ihre Sachaufwendungen vom Staat zurückerstattet. Doch es mangelt an Personal. In Österreich sind 9.000 Personen in 27 Anstalten inhaftiert. Landesweit gibt es 57 katholische und evangelische Gefängnisseelsorger.

Neben der Gefängnisseelsorge bietet die Justizanstalt Göllersdorf auch Ergotherapie für die Häftlinge an. Darunter versteht man eine Therapieform, die aus konkreter Betätigung besteht. Dazu zählen unter anderem handwerkliche Tätigkeiten. „Manche wollen hier gar nicht mehr weg. Einer zum Beispiel lehnt das jährliche Gesuch auf Entlassung ab. Er will gar nicht raus. Hier hat er seine sozialen Kontakte“, so Johannes Brandl, Abteilungsinspektor und Hauptsachbearbeiter der Direktionsstelle der JA Göllersdorf.