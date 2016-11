„Meinen Dienstantritt habe ich am Donnerstag“, erklärte Erich Huber-Günsthofer im NÖN-Gespräch, dass der 3. November sein erster Arbeitstag als Leiter der Justizanstalt (JA) Sonnberg sein wird. Knapp ein Jahr sollte es dauern, bis dieser Posten nachbesetzt wurde.

Ein Häftling der Justizanstalt Sonnberg soll auf einem Freigang in einem Wiener Freibad einen Burschen unter Wasser berührt haben. Dies war der erste – mutmaßliche – Rückfall eines Sexualstraftäters während des Vollzugs, mit dem die Anstalt konfrontiert ist. Archiv/Frank | NOEN

Wolfgang Huber verließ die Anstalt mit 1. Dezember 2015, um die Leiterstelle in Wien-Simmering anzutreten. Interimistisch wurde das Gefängnis in der Zwischenzeit von Stellvertreter Franz Neuteufel geleitet.

Huber-Günsthofer sieht Sonnberg als eine neue Herausforderung in seinem Berufsleben. Denn die Anstalt ist anders als die Justizanstalt Wels (Oberösterreich), die der Brigadier in den vergangenen 16 Monaten leitete. In diesem landesgerichtlichen Gefangenenhaus werden Untersuchungshäftlinge – Männer, Frauen und Jugendliche – angehalten.

Freiheitsstrafen von bis zu 18 Monaten sowie Ersatzfreiheitsstrafen von Verwaltungs- und Finanzstrafbehörden an männlichen und weiblichen Verurteilten werden dort vollzogen. Die Welser Anstalt bietet Platz für 156 Personen – nicht einmal halb so viele, wie in Sonnberg Platz finden.

Hier sind ausschließlich männliche Strafgefangene, insgesamt 350, untergebracht, die Freiheitsstrafen zwischen 18 Monaten und zehn Jahren absitzen. „Das macht es interessant“, freut sich der Herzogenburger auf die Herausforderung, aber auch über den kürzeren Anreiseweg.

Vor Wels 10 Jahre Stellvertreter in St. Pölten

Vor seinem Dienst in der JA Wels leitete der 53-Jährige fünf Jahre lang die Abteilung für Sicherheit und Bauwesen in der – seit 2015 aufgelösten – Vollzugsdirektion. Davor war er rund zehn Jahre lang stellvertretender Leiter der Justizanstalt St. Pölten. Durch diese Tätigkeiten kennt Huber-Günsthofer das Sonnberger Gefängnis mit den handelnden Personen, immerhin war die Anstalt ein Partner der St. Pöltener.

Was und ob sich unter seiner Führung im Gefängnis etwas ändern werde, darüber kann der Neo-Chef vorerst nicht sprechen. „Ich möchte mir erst einmal selbst ein Bild von der Anstalt machen und mich einarbeiten“, sagt er.

Ob er froh ist, die Leiterstelle in der Hollabrunner Katastralgemeinde erhalten zu haben? „Sicher bin ich froh darüber, sonst hätte ich mich ja gar nicht beworben“, lacht der neue „Schlossherr“.