Der offizielle Abgabeschluss von „Weihnachten im Schuhkarton“ ist inzwischen vorbei. Unter www.online-packen.at kann man aber noch sein Geschenk auf die Reise schicken.

Informationen zur Aktion „Hoffnung und Freude“ gibt es unter www.hilfedieankommt.at. Mit dem Ziel, hilfsbedürftigen Kindern und ihren Eltern eine Freude zu machen, werden auch in Hollabrunn Pakete für Kinder und Erwachsene verpackt und im Zielland verteilt. Am Freitag (18.11., 16 bis 20 Uhr) und Samstag (19.11., 10 bis 13 Uhr) können noch Geschenke beim Lagerhaus in der Gschmeidlerstraße 5 abgegeben werden. Aufzuwenden sind dafür zusätzlich 3,50 Euro für die Logistik. Besonders gefragt sind unter anderem Mützen, Schals, Stifte und T-Shirts. Kontakt: 0650-5541020 (Sophie Windler).

Heuer gehen diese Pakete unter dem Motto „miteinander teilen – sich miteinander freuen – miteinander leben“ nach Moldawien. Die 2,9-Millionen-Einwohner-Republik gilt aufgrund fehlender Industrie als ärmstes Land Europas.