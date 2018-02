Helmut Haberfellner sammelt Spenden, um einen Sprachcomputer für Sebastian zu finanzieren - hier seine Route nach Rom. Foto: www.spendenfahrt.at | www.spendenfahrt.at

Am 1. März geht’s los: Helmut Haberfellner tritt in die Pedale und macht sich auf den Weg nach Rom. Von Karlsdorf, seinem Ausgangspunkt, bis in die italienische Hauptstadt sind es mit dem Fahrrad um die 2.000 Kilometer.

Warum der Guntersdorfer eine solche Reise auf sich nimmt? Er will helfen. Und zwar dem sechsjährigen Sebastian Lehner. Er lebt bei seinen Großeltern in Karlsdorf, weil seine Eltern mit der Situation überfordert waren.

Bei Sebastians Geburt wickelte sich die Nabelschnur um den Hals des Säuglings, die Sauerstoffversorgung war zu lange unterbrochen. Die Folgen: Sebastian kann sich nur sehr eingeschränkt bewegen, kann nicht selbst essen oder trinken. Auch sprechen kann er nicht. „Er kann uns nicht mitteilen, ob er Hunger oder Halsweh hat“, erzählt Oma Carola.

Haberfellner: „Bin fit wie ein Turnschuh!“

Wie berichtet könnte ein Sprachcomputer den Alltag der Familie um vieles erleichtern. Doch das Hightech-Gerät kostet knapp 25.000 Euro. Ein Betrag, den sich die Familie nicht leisten kann. Das will der 65-Jährige ändern. Mit dem Rad fährt er über die Alpen nach Rom und sammelt mit dieser Aktion Spenden.

Wie er sich vor der großen Reise fühlt? „Fit wie ein Turnschuh!“, lacht er, als die NÖN anrief. „Nach Radfahren bin ich süchtig.“ Der Pensionist ist gerade mit seinem Mountainbike unterwegs. „Ich fahre tagtäglich, erst gestern war ich in Wien“, führt er aus. „Wenn ich daheim arbeite, dann fahre ich 50, ansonsten 60 oder 70 Kilometer.“

„Meine Gattin ist ein bisschen nervös“

Das Training ist ihm wichtig, immerhin will er 80 Kilometer pro Tag bis nach Rom zurücklegen. Weitere großartige Vorbereitungen trifft er nicht. „Meine Gattin ist ein bisschen nervös“, gibt er zu. „Ich brauche das Radgewand und packe in eine Tragtasche alles ein“, beschränkt er sich aufs Nötigste.

„Ich bin mehr aufs Fahren ausgerichtet. Meine Frau bewegt sich auf der Autobahn und ich am Radlweg“, erklärt Haberfellner. Gattin Herta folgt ihm mit dem Auto. „Bis Graz fahre ich ohne Begleitung, ab der Slowakei wird’s dann interessant. Wenn etwas passieren sollte, brauche ich Ersatzteile. Sonst ist’s kein Problem.“

Reaktionen auf Spendenfahrt sind positiv

Der Sportler kontaktierte zudem die österreichischen Botschaften in der Slowakei und Italien: Haberfellner hat jetzt Ansprechpersonen, falls er auf seiner Spendenfahrt auf Probleme stoßen sollte. „Die Dame in der italienischen Botschaft war ganz gerührt und sagte, dass ich alles darf, nur nicht auf der Autobahn fahren“, lacht er.

Ihn freut, dass schon jetzt für Sebastian Lehner gespendet wird. „Die Reaktionen sind großteils positiv“, ist er dankbar für die Hilfe so vieler Menschen. Gestartet wird am 1. März um 7.30 Uhr in Karlsdorf: „Wer kommen mag, der soll kommen“, freut er sich über jeden. Dann geht’s weiter nach Korneuburg und Schwechat, hoffentlich bei laufend gutem Wetter!

SPENDENKONTO

Sebastian

IBAN: AT11 3232 2000 0060 5204

BIC: RLNWATW1322