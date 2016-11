Anrainerin Friederike Goldmann war empört. Wie die NÖN berichtete, wollte die Gemeinde das ehemalige Lagerhaus-Areal sowie Goldmanns knapp 5.000 Quadratmeter große Grundstück daneben von Bauland in eine Aufschließungszone umwidmen.

Doch das sei nicht rechtens und verletze ihr Eigentum, klagte die Anrainerin und verfasste ein Schreiben an alle Gemeinderäte und Ortsvorsteher, warum die Gemeinde diese Umwidmung zu unterlassen habe.

„Es war eigentlich gut gemeint, aber wir können Frau Dr. Goldmann nicht verpflichten.“

Vizebürgermeister Alfred Babinsky ist um Schlichtung in Breitenwaida bemüht.

Intention der Gemeinde ist es, das Ortszentrum zu verdichten. Frau Goldmann werde nun aber nicht betroffen sein, wie der für die Raumordnung zuständige ÖVP-Vizebürgermeister Alfred Babinsky im NÖN-Gespräch am Montag bestätigte: Die Gemeinde werde der Stellungnahme der Anrainerin stattgeben, das Grundstück der Dame wird aus dem Vorhaben zur Verdichtung des Ortes herausgenommen.

„Da spricht für uns nichts dagegen. Es war eigentlich gut gemeint, aber wir können Frau Dr. Goldmann nicht verpflichten“, sagt Babinsky, der in diesem Fall um Schlichtung bemüht ist. Man habe das Grundstück der Anrainerin auch deshalb in die Pläne mit einbezogen, weil diese im Vorfeld ein Verkaufsinteresse bekundet habe. Für Straße, Kanal, Beleuchtung oder Schneeräumung werde die Dame im Falle einer künftigen Verwertung nun jedoch selbst verantwortlich sein.

Sperre am alten Areal des Lagerhauses bleibt

Was das ehemalige Lagerhaus-Grundstück betrifft, so soll die Bausperre aufrecht bleiben und ein vernünftiges Konzept im Sinne des Ortes erstellt werden. „Wir halten uns dabei daran, was uns Städteplaner und auch das Land NÖ sagen“, so Babinsky. Im Endeffekt werde das auch den Besitzern entgegenkommen, meint der Vizebürgermeister, weil das Areal dann bestimmt wesentlich besser zu verwerten sei.

„Lokalmatador“ Gerald Gerstorfer, der in der nächsten Sitzung als neuer Gemeinderat und Nachfolger von Andreas Fischer angelobt werden soll, wollte die Angelegenheit übrigens nicht kommentieren.

Sehr wohl aber Stadtrat Wolfgang Scharinger, der zur andauernden Ortsvorstehersuche meinte: „Ich meld’ in Breitenwaida meinen Zweitwohnsitz an. Wenn Not am Mann ist, dann spring’ ich ein. Ich helf’ der ÖVP gern, wenn der Bürgermeister in der Zwickmühle ist“, liebäugelt der ehemalige FPÖ-Frontmann mit dem Amt des Ortsvorstehers. Wo er in Breitenwaida dann wohnen will? „Na beim Fischer Andi!“

NÖN-Umfrage

Ob es wichtig sei, die Bauweise im Ortszentrum zu verdichten, wollten wir in der Vorwoche von unseren Usern wissen. Das recht deutliche Ergebnis: 73,7 Prozent der Klicks entfielen auf „Nein“.