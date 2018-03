Die Kindergartenpädagogin Verena Waldhäusl betreute drei Jahre lang die Kleinkinder in der Betreuungseinrichtung in der Wieden. Mit 1. März wechselt die Waldviertlerin in den Landesdienst. Sie pendelte täglich von ihrem Heimatort Germanns nach Retz.

Das Kinderhaus wird von der Trägerorganisation Volkshilfe seit März 2015 geführt. „Wir haben von Montag bis Freitag von 7 bis 16.30 Uhr geöffnet. Derzeit betreuen wir acht Kinder“, erklärt die Leiterin. Ab März tritt Kindergartenpädagogin Sabine Fürnkranz ihre Nachfolge an.

„Das Gebäude gehört der Pfarre Retz, die Stadtgemeinde hat die Räumlichkeiten angemietet und für eine zeitgemäße Innenausstattung gesorgt“, führten Vizebürgermeister Alfred Kliegl und Stadtrat Stefan Lang am Rande der Verabschiedung aus. Das Mittagessen wird täglich frisch aus dem Pflege- und Betreuungszentrum Retz angeliefert. „Bei der Jause wird auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung geachtet“, betont Betreuerin Sophia Wally.

Das Kinderhaus betreut Kleinstkinder der Altersgruppe zwischen ein und drei Jahren und mit dem Gruppennamen „Mini-Tiger“, danach wechseln die jungen Gemeindebürger in einen der vier Kindergarten-Standorte in der Großgemeinde. „In der Windmühlgasse befindet sich der älteste Kindergarten von Niederösterreich“, wies der Vizebürgermeister auf einen historischen Aspekt hin.