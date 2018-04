Ferdinand Trauttmansdorff wurde am 28. Juli 1950 in der Steiermark geboren und lebt mit seiner Frau seit 2012 in Klein-riedenthal. Das Dorf habe ihn „welcoming“ begegnet, wie er sagt. Das Paar hat drei Kinder.

Zu seinen Vorfahren zählt Maximilian Trauttmansdorff, der entscheidend zum Westfälischen Frieden mitwirkte. Die Friedensverträge beendeten den Dreißigjährigen Krieg. Die Vereinbarung wurde später zum Vorbild für andere Friedensprozesse.

Der studierte Jurist arbeitete an der österreichischen Botschaft in Bukarest, Washington und Budapest und war nach seiner Tätigkeit im Völkerrechtsbüro (Außenministerium) Botschafter in Kairo, Lissabon und zuletzt in Prag. Er ist derzeit Leiter des Lehrstuhls für Diplomatie an der Universität Andrássy in Budapest.