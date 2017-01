Das neue Theaterstück „Sieben Sekunden Ewigkeit“ von Peter Turrini ist eine Annäherung an die Filmschauspielerin und Erfinderin Hedy Lamarr – geboren 1914 als Hedwig Eva Maria Kiesler in Wien – und wurde Mitte Jänner im Wiener Theater in der Josefstadt uraufgeführt.

Die Verlegerin Maria Teuchmann (Thomas Sessler Verlag) moderierte das anlässlich dieser Premiere anberaumte Werkstattgespräch am Kremser Archiv der Zeitgenossen mit dem in Kleinriedenthal lebenden Autor Peter Turrini, der Darstellerin Sandra Cervik und der Regisseurin Stephanie Mohr.

Der in „Sieben Sekunden Ewigkeit“ thematisierte Verlust an Schönheit und Vitalität sei ein schwieriges Thema, besonders für Schauspielerinnen, meinte Sandra Cervik, die beim Werkstattgespräch auch einige Textpassagen rezitierte.

Für Stephanie Mohr sei es notwendig, das „Universum eines Dichters“ zu verstehen, Regieanweisungen seien für sie Anregung und Inspiration, die schillernde Figur Hedy Lamarr in ihren vielen Facetten aufzuzeigen. Die tatsächlich an Lamarrs Kleidung inspirierten Kostüme kleiden die zwanzig gleich aussehenden Schaufensterpuppen, die zum Bühnenbild von Miriam Busch am Theater in der Josefstadt gehören.

Turrini hat sein neues Stück für die nach der Uraufführung zur Kammerschauspielerin ernannte Sandra Cervik geschrieben. An mehr als zwanzig Fassungen hat er ein Jahr lang gearbeitet. Den Monolog des Ein-Personen-Stücks spricht „die Frau“, die zwar Züge Hedy Lamarrs trägt, nicht aber ihre Biographie darstellen will.

Die Auffächerung und Widersprüchlichkeit des Charakters, das skandalöse Leben der Schauspielerin und ihre Begabung als Erfinderin machten die Figur Hedy Lamarr für den Autor interessant: „Ich habe mich über Jahre immer wieder mit Hedy Lamarr beschäftigt, Bücher über sie gelesen, Filme mit ihr und über sie gesehen, und immer war der Gedanke da, ein Theaterstück über sie zu schreiben. Dieser so widersprüchliche Mensch hat mich nachhaltig in den Bann gezogen.“

Bei der Arbeit an dem Stück habe sich die Wirklichkeit aber mit seiner Fantasie vermischt, beschrieb der bekannte Theaterautor seine Arbeitsweise. Reale Vorfindungen seien für seine Erfindungen essenziell, die Realität müsse er im Schreibprozess aber wieder verlassen. „Schreiben ist eine Qual, Nicht-Schreiben ist noch eine größere Qual“, so Peter Turrini. „Aber auch eine Figur ohne Schmerz ist am Theater nicht denkbar“, fuhr er fort. Die Uraufführung sei ein Geschenk für den Autor, auch wenn die Reaktion des Publikums nicht vorhersehbar sei, so könne doch das Stück den Kopf des Dichters wieder verlassen.