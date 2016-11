Er war Ende der Sechzigerjahre eines der Enfants terribles in der damals sehr vitalen Kulturszene Wiens beziehungsweise Österreichs. Gleich mit seinem ersten Werk „Rozznjogd“ mischte er die Kultur-Schickeria gehörig auf. Damit stellte sich Peter Turrini den gesellschaftlichen Strömungen der Zeit entgegen.

Es war eine revolutionäre, wütende Kunst, die sich aus den Frustrationen der Fünfzigerjahre speiste, aus einem als hohl und substanzlos empfundenen Wirtschaftswunder, einer provinziellen, die großen internationalen Strömungen missachtenden Kulturpolitik und nicht zuletzt aus einem fehlenden österreichischen Selbstbewusstsein, das zwei Weltkriege und den Zerfall eines großen Reiches immer noch nicht verarbeitet hatte.

Preisträger steht für Literatur mit Haltung und Überzeugung

Kein Wunder also, dass in diesem reaktionären Umfeld die Uraufführung der „Rozznjogd“ 1971 am Volkstheater zu einem veritablen Skandal geriet. Und Turrini wurde und wird nicht müde, den Österreichern den Spiegel vorzuhalten. Den endgültigen Durchbruch brachte in den Jahren 1974 bis 1979 der TV-Mehrteiler „Alpensaga“.

Schleichend passierte Turrini dann das, was in Österreich oft mit Künstlern passiert, von denen das Establishment anfangs schockiert ist: Ihre Widerborstigkeit wurde mit Umarmungen versucht zu erdrücken. Aber Peter Turrini ließ sich nie vereinnahmen.

Nach wie vor steht Turrini für Literatur mit Haltung und Überzeugung, für politische Kunst und dafür, sich im Kulturbetrieb nicht verbiegen zu lassen. Trotzdem oder gerade deswegen eignete er sich als Identifikationsfigur. Das hatte in seinem bisher 72-jährigen Leben auch viele Preise und Auszeichnungen zur Folge.

In der Kategorie Kultur im Rahmen der Gala ausgezeichnet

Bereits 1981 erhielt er den renommierten Gerhart-Hauptmann-Preis. Zwanzig Jahre später war Turrini bereits so sehr „Allgemeingut“, dass er mit der „Goldenen Romy“ ausgezeichnet wurde. 2010 wurde er zum Ehrendoktor der Uni Klagenfurt und vor fünf Jahren erhielt er den „Nestroy“ für sein Lebenswerk.

Nun wurde der seit fast 35 Jahren in Kleinriedenthal lebende Schriftsteller durch Landeshauptmann Erwin Pröll und Martin Gebhart, Chefredakteur der NÖN, mit dem seit dem Jahr 2000 etablierten „NÖN-Leopold“ in der Kategorie Kultur im Rahmen einer Gala ausgezeichnet. Traditionell wird der nach dem Landespatron benannte Preis jedes Jahr rund um den Landesfeiertag am 15. November verliehen.

„Der NÖN-Leopold ist ein wichtiges Zeichen in der heutigen Zeit, das einem die Augen öffnet und wieder die Chance und Möglichkeit gibt, zu sich zu finden und Orientierung verspüren zu können. Das ist für ein Land wie Niederösterreich etwas ganz Besonderes“, sagte Landeshauptmann Erwin Pröll.

Turrini im Interview

NÖN: Welche Bedeutung hat der „NÖN-Leopold“ im Speziellen für Sie?

Peter Turrini: Ich bin vor 34 Jahren nach Niederösterreich gekommen. Am Anfang etwas zögerlich, ich war ein Stadt-Land-Pendler. Später ist das Gefühl der Zugehörigkeit entstanden, es ist mir nicht mehr gleichgültig, was in diesem Land passiert. Manchmal ärgere ich mich, des Öfteren freue ich mich. Für mich ist der „Leopold“ ein Ausdruck dieser Zugehörigkeit.

Wie wichtig ist Ihr Wohnort für Ihre Arbeit?

Sehr wichtig. Wenn ich schreibe, brauche ich die Ruhe und den Rückzug. Und das habe ich hier, am Rande dieser kleinen Ortschaft. Außerdem ist der Grüne Veltliner für die Dichtkunst sehr förderlich. Und den hab’ ich auch hier.

Sind Auszeichnungen und Preise für Sie etwas Erstrebenswertes?

Literaturpreise nehme ich gerne an, sie sind ja mit meinem Werk verbunden. Orden, egal welcher Klasse, lehne ich grundsätzlich ab. Sie haben wenig mit dem Werk, aber viel mit Eitelkeit zu tun. Außerdem sind sie in Österreich eine Alterserscheinung.

Gibt es Preise oder Auszeichnungen, die Sie gerne hätten?

Es ist die allergrößte Auszeichnung, dass ich auf alles, was mich bedrängt, schreibend antworten kann. Am liebsten wäre mir, wenn ich eines Tages an meinem Schreibtisch sitze und mitten im Schreiben vom Sessel falle.