Vor 17 Jahren war „das Fremde“ schon einmal das Hauptmotiv einer Arbeit von Peter Turrini. In „Ich liebe dieses Land“ lässt er den Nigerianer Benny nur diesen Satz sagen. Und dieser Satz war, wenn man Turrini als politischen Autor begreift, als Stich gegen die damalige ÖVP-FPÖ-Koalition gemeint.

„Seit zwei Jahren und länger beherrscht uns das Thema Flüchtlinge“

2018 wiederholt sich die Geschichte auch im Theater beziehungsweise im Werk Turrinis in Variation. In „Fremdenzimmer“, das neue Stück Turrinis, das am 25. Jänner unter Regie des Josefstadt-Hausherrn Herbert Föttinger seine Uraufführung erleben wird, ist es ein junger Syrer (Tamim Fattal), der durch einen Zufall in das Leben von Herta, gespielt von Ulli Maier, und Gustl, den niemand anderer als Erwin Steinhauer verkörpern wird, gespült wird.

Natürlich sei „Fremdenzimmer“ ein enorm politisches Stück, wie Peter Turrini betont und legt damit den Finger in die Wunde. „Seit zwei Jahren und länger beherrscht uns das Thema Flüchtlinge, der Menschen, die ihren angestammten Lebensort verlassen haben und einen anderen, einen neuen suchen.“

Aber der Wahl-Kleinriedenthaler denkt auch weiter: „Wenn aus den Kriegsflüchtlingen mehr und mehr Umweltflüchtlinge werden, wenn der Klimawandel ganze Landstriche unbewohnbar macht, dann wird dieses Thema noch viel beherrschender für uns werden.“ Für einen Chronisten seiner Zeit hält sich der Autor, der Ende des vergangenen Jahres den Kärntner Landeskulturpreis verliehen bekam, trotzdem nicht: „Ich bin kein Journalist, kein Protokollant der laufenden Ereignisse, ich bin ein Theaterdichter.“

Die Intention seines Stückes präzisiert Peter Turrini so: „Mein Stück ist vor allem ein literarisches Unterfangen, ein poetischer Versuch, zu beschreiben, wie Fremde und Einheimische aufeinandertreffen. Oder noch genauer gesagt: Wie das Fremde in die Wohnungen der Einheimischen kommt.“