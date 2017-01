Ziersdorf/ Umwelt- und Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter hatte bei seinem Besuch der Ziersdorfer Volksschule nicht nur Umweltlandesrat Stephan Pernkopf mit dabei, sondern auch eine Auszeichnung: Die „klimaaktiv“ Gebäudeplakette des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft in Gold.

Die Volksschule Ziersdorf und deren Turnhalle erhielten für ihre nachhaltige und klimaschonende Bauweise diese Auszeichnung. Geplant wurde das Projekt von „AH3 Architekten ZT GMbH“.

Damit ist die Ziersdorfer Volksschule eines von neun Gebäuden in Niederösterreich, welche mit der goldenen Plakette ausgezeichnet wurde. „klimaaktiv Gebäude sind nicht nur für die Umwelt, sondern langfristig betrachtet auch wirtschaftlich ein Gewinn. Wir hoffen, dass viele weitere Projekte diesen vorbildlichen Beispielen folgen,“ meinte Rupprechter.

Einmal Silber und drei Mal Bronze der „klimaaktiv“ Auszeichnungen gingen an andere Vorzeigeprojekte in Niederösterreich. Nach so vielen Preisübergaben merkte der Minister schmunzelnd an: „Nun bin ich schon den ganzen Tag im Weinviertel und habe noch keinen Wein getrunken.“ Da dauerte es nicht lange, und Bürgermeister Johann Gartner reichte ihm ein Achterl Grünen Veltliner aus Ziersdorf. Nach dieser Stärkung ging’s weiter in die Turnhalle der Volksschule, wo sich der Minister spontan beim Fußballtraining der Nachwuchskicker des Sportvereins ins Tor stellte.