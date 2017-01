Pulkau im nördlichen Weinviertel ist eine versteckte Perle. Der Reichtum an historischer Bausubstanz würde einen flächendeckenden Ensembleschutz rechtfertigen, stellte vor mehr als acht Jahren bereits ein Mitglied des Vereins „Initiative Denkmalschutz“ in einer Aussendung fest. Auch das auf Betreiben von Kaplan Paterno erschaffene Europahaus als „Universität der Gastfreundschaft“ und Pulkaus Rolle als Wallfahrtsstätte machen die Stadt mit ihren 1.000 Einwohnern zu einem Geheimtipp im Nordwesten des Bezirks. So geheim allerdings, dass die Stadtväter um den Erhalt der Infrastruktur bangen müssen. Immerhin aber konnte die Bevölkerungszahl in den letzten 15 Jahren konstant gehalten werden.

Dass Pulkaus Zentrum jetzt trotzdem ohne Gastro-Betrieb dastehen soll, ist eigentlich unvorstellbar und so denkt auch die Gemeinde, die Geld in die Hand nimmt, um dieses Szenario auf Dauer zu verhindern. Nicht selten wurde schon erwähnt, dass so etwas nicht die Aufgabe der Gemeinde sei. Sehenden Auges einen solchen Verlust tatenlos hinzunehmen, kann‘s aber auch nicht sein.