Das Hollabrunner Volksfest und das Hütterl am Teich wird es trotz Kindergarten-Baus am Messegelände weiterhin geben, bekannte sich Bürgermeister Erwin Bernreiter in der vorwöchigen Hollabrunner NÖN. Reaktion des jungen SPÖ-Fraktionschefs? Er freue sich darüber, dass der SPÖ-Forderung nach einer raschen Klärung bezüglich Volksfest und Hütterl nachgegangen wurde. Ein bisserl provokant, denn das würde ja bedeuten, dass die Mehrheitspartei nicht selber draufgekommen wäre, das rechtzeitig zu klären.

Schon der noch vorm Gemeinderatsbeschluss im Dezember gestellte und dokumentierte Spatenstich für den neuen Kindergarten war bissiger Aktionismus, der die Gegenseite die Nase rümpfen ließ. Und für diese Woche ist eine Pressekonferenz angekündigt, in der die vereinte Opposition sowie unparteiliche Vertreter erklären, wie sie den Schwarzen einen Strich durch die Waldsportplatz-Pläne machen wollen.

Scheinbar systematisch werden jetzt Nadelstiche gesetzt. Stellt sich nur die Frage, wie lange sich die ÖVP piksen lässt, ehe sie zum Schwert greift.