Wenn VP-Vize Alfred Babinsky – speziell in Abwesenheit von Stadtchef Erwin Bernreiter – etwas nicht mag und nicht braucht, dann ist es Streit. Darum hat er für kommende Woche die Fraktionsobleute zu einer Vorbesprechung eingeladen. Alles, was in der traditionellen Budget-Sitzung im Dezember hitzig werden könnte, soll auf den Tisch kommen.

Es gibt aber schon noch einige, die dafür sorgen, dass es nicht allzu besinnlich wird: Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger kann es kaum verbergen, dass er mit dem weniger erfahrenen SPÖ-Fraktionschef Alexander Eckhardt nicht warm wird. SPÖ-Stadtparteichef Friedrich Dechant schießt als Vorbote des Landtagswahlkampfs erste Giftpfeile gegen ÖVP-Kandidat Kornelius Schneider. Und in der Hollabrunner FPÖ dürfte es hausgemachte Unstimmigkeiten geben: Stadtparteiobmann Johann Mareiner, neben dem dominanten Bezirkschef Christian Lausch ohnehin kaum in Erscheinung, scheint in einer Sinnkrise zu stecken und ist abgetaucht. Da spricht einiges gegen himmlische Ruh‘.