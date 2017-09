Dass der ehemals freiheitliche Bürgerliste-Gründer nun aus zwischenmenschlichen Gründen die Agenden rund um die Freizeitbetriebe abgeben möchte, schmerzt VP-Vizebürgermeister Alfred Babinsky gerade jetzt, wo er „so nebenbei“ die Aufgaben von Stadtchef Erwin Bernreiter zu erfüllen hat. Scharinger, der Babinsky keine Schuld an der Situation gibt, wäre übrigens nicht böse, bekäme er stattdessen die Verantwortung für Spielplätze und Wald, die er einst schon innehatte.

„Bei mir war nicht so ein Zirkus“, spielt er auf aktuelle Polit-Gefechte an, die vor allem im sozialen Netzwerk immer öfter eine zweifelhafte Dynamik annehmen. Und man hat nicht das Gefühl, dass das im Sinne des Vizebürgermeisters ist, der in der Juni-Sitzung nach dem Schock rund um die Gesundheit des Bürgermeisters noch an alle appelliert hatte, mit verstärktem Zusammenhalt zu agieren. SPÖ-Klubchef Alexander Eckhardt hat mittlerweile klargemacht, dass dieser Appell für ihn nur noch Schall und Rauch ist. Zu beneiden ist der VP-Vize derzeit wahrlich nicht.