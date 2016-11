Wird jetzt einigen Zellerndorfern der Advent verdorben? Das im Vorjahr so umstrittene, von der Caritas und der Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft „Heimat Österreich“ angestrebte Wohnbauprojekt in der Karl Bacher-Straße schien sanft entschlummert zu sein. In dem Komplex waren auch Wohngemeinschaften für Caritas-Klienten geplant. Doch im Juli 2015 wurde nach Anrainerprotesten auf die Bremse getreten, ein Informationsabend in Aussicht gestellt, sobald der Bauwerber seinen Plan einreicht.

Nun dürfte es so weit sein. Über Details wird noch gerätselt, doch es soll bald eine Anrainerpräsentation geben.

Ein Bauklotz in der Einfamilienhaus-Siedlung. Doppelter Verkehr im bislang so beschaulichen Sackgässchen. Sozialfälle in der Nachbarschaft. Wertverlust. Lärm. Die Anrainer ließen keine Argumentation aus, als sie zu Jahresbeginn 2015 ohne Vorwarnung mit dem Projekt konfrontiert wurden. Es wäre schon allein im Sinne des Weihnachtsfriedens schlau, den neuen Anlauf kommunikativ etwas geschickter anzugehen.