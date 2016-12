Guntersdorf-Obmann Franz Kurzweil hat es in diesem Jahr am eigenen Leib erfahren, was es heißt, ein Landesliga-Verein aus einem kleinen Ort zu sein. Wenn einfach eine breite Basis fehlt – egal ob an Spielern oder Funktionären –, dann kann‘s schon schnell mal einen ordentlichen Schnalzer machen.

Doch auch in der 2. Klasse drohen gravierende Probleme. Nicht nur in Guntersdorf, sondern auch bei anderen Klubs. Solange es sich noch jeder kleine Verein leisten kann, „fremde“ Spieler zu holen, um überhaupt halbwegs eine Kampf- und Reservemannschaft stellen zu können, wird vieles kaschiert.

Die kommenden Jahre werden aber nicht einfacher. Der Fußball hat für die heutige Jugend einfach nicht mehr diese Magnetwirkung wie anno dazumal. Heute gibt‘s nicht nur genug andere Sportarten in unmittelbarer Nähe, die Kids sind in der immer schneller werdenden Welt auch zunehmendem Schul- und Social-Media-Stress ausgesetzt. Das abzuschöpfende Reservoir wird immer kleiner.

Dennoch ist es gut, dass es auch in den kleinsten Orten Vereine gibt. Zum einen tragen sie zum gesellschaftlichen Funktionieren bei, zum anderen sind Fusionen nicht der Weisheit letzter Schluss – denn irgendein Verein verschwindet dabei immer.