Zum ersten Mal in der Geschichte der österreichischen Handball-Bundesliga gibt‘s kein „Gentlemen Agreement“ (Seite 72). Die Voraussetzungen bleiben zwar nach Fallen dieser Übereinkunft für alle gleich, Ungleichmäßigkeiten werden aber geschaffen.

Denn was bringt es Team X, wenn es ebenso wie Team Y zehn Legionäre verpflichten könnte, es sich finanziell aber nicht leisten kann. Ist Team X am Ende gar der Gelackmeierte, weil es mehr auf heimische bzw. eigene Nachwuchsspieler setzt, am Ende aber keinen sportlichen Erfolg hat, weil sich diesen das finanzpotentere Team Y erkauft hat? Oder ist Team X einfach vorausschauend, während Team Y hochgradig gefährdet ist, in der nahen Zukunft einen Finanzkollaps, geschuldet einem Streben nach kurzfristigem Erfolg, erleidet?

Abgesehen davon, dass es rechtens ist, mit so vielen EU-Legionären spielen zu können, wie man will, ist so ein Vorgehen a la Kärnten nicht gut für die Handball-Szene. Bei sieben Feldspielern sind drei Legionäre ohnehin genug. Fakt ist, dass den Talenten der Weg verbaut wird, wenn in der „Ersten“ kein Platz ist. Damit entzieht sich nicht nur jeder Verein einer gesunden Basis, sondern schadet auch dem Nationalteam. Der Eishockey-Verband hat‘s vorgezeigt, wie es nicht sein soll – zieht jetzt Handball nach? Hoffentlich nicht …