Immer wenn es den Anschein hat, dass Retz endgültig ganz vorne mitspielen kann, setzt es einen Dämpfer. Das war schon nach der Startniederlage gegen Stripfing so, als drei Spiele in Serie gewonnen wurden, ehe es ein 2:5 gegen Aufsteiger Bruck setzte. Danach schlug der SC die Titelanwärter Leobendorf und Krems, um unerwartet gegen die nicht gut in die Saison gestarteten Kottingbrunner auszurutschen. So zeigte Retz bisher zwar, dass man sich in der Tabelle nicht nach hinten orientieren muss, dass aber für ganz vorne, zumindest ergebnistechnisch, die Stabilität fehlt.

Noch ist nichts verloren, fehlen auf den Tabellenzweiten Krems nur drei Punkte. Ganz vorne thront überraschenderweise Haitzendorf. Die haben in der Vorsaison nur den Klassenerhalt geschafft, weil es neben Liga-Aussteiger Ober-Grafendorf keinen weiteren Absteiger gab. Sieben Siege, ein Remis lautet deren sensationelle Bilanz. Nun darf Retz versuchen, diesen Erfolgslauf zu stoppen.

Das wäre auch dringend notwendig. Mit einem Sieg würde die Spitze wieder enger zusammenrücken, wäre die Tabellenspitze auch für Retz wieder in Sichtweite. Geht‘s allerdings schief, dann muss das Thema Herbstmeistertitel beim SC wohl endgültig abgehakt werden – dann wären‘s bereits jetzt zehn Punkte Rückstand!

