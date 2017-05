Dass der Sport nichts mit der Politik zu tun haben soll, ist eine nette Floskel. Das hätte man allerdings jenen Leuten erzählen sollen, die dafür verantwortlich waren, dass es in Hollabrunn jahrelang nebeneinander einen „schwarzen“ und einen „roten“ Fußballverein gab. Wie sehr das bis heute abfärbt, zeigt die Maßregelung der ÖVP, dass sich die verbliebenen Fußballfunktionäre beim Zusammenschluss der Vereine für den Namen „ATSV“ statt des politisch (fast) unverdächtigen „FK Blau-Weiß“ entschieden haben.

Was früher noch lautstark über den Wirtshaustisch gebrüllt wurde, passiert heute übrigens zumeist übers Internet. Wie auch in diesem Fall – was wiederum die Floskel „Beim Reden kommen die Leut’ zam“ immer mehr an Bedeutung verlieren lässt.

Der Sport braucht die Politik – und umgekehrt. Das kann auch funktionieren, wenn man auf Augenhöhe kommuniziert. Im gegenständlichen Fall wird man jedoch das Gefühl nicht los, dass sich handelnde Personen nicht riechen können – und das macht’s kompliziert.