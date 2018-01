Über die Zukunftschancen des Weinviertels speziell durch den öffentlichen Verkehr wurde im Rahmen eines Symposiums in Korneuburg gesprochen. Was dort skizziert wurde, klingt durchaus bedeutsam.

Bis 2022 wird der „Öffi-Musterschüler Niederösterreich“, wie es heißt, mit den ÖBB rund 3,3 Milliarden Euro in Mobilität investieren. Darin enthalten ist auch ein Parkdeck für den Hollabrunner Bahnhof – ein unerlässlicher Meilenstein für Stadt und Pendler. Auch auf der Schiene selbst wird sich einiges tun, denn es ist das Zeitalter des öffentlichen Verkehrs angebrochen, wie VP-Landesrat Wilfing verkündete.

Was das für die Nordwestbahn bedeutet, die nur eingleisig in den Bezirk Hollabrunn führt? Es ist eine Frage des Wollens, meint SPÖ-Bezirkschef Richard Pregler. Stimmt. Doch das große Geld fließt vorerst anderswo. Um rund 600 Millionen Euro wird bis 2026 die Nordbahn – sie führt vom Praterstern über Gänserndorf nach Tschechien – auf Vordermann gebracht. Hollabrunner Erkenntnis: Die anderen wachsen schneller, also wieder hinten anstellen!