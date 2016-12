Mit einem Dringlichkeitsantrag wollte die SPÖ Hollabrunn den künftig nicht mehr als ATSV-Sportstätte benötigten Waldsportplatz in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) wieder in Diskussion bringen. Ob die Forderung nach einem Bebauungsverbot bei der Mehrheit auf offene Ohren stößt, durfte jedoch bereits im Vorfeld bezweifelt werden.

Immerhin hat die ÖVP schon längst beteuert, dass das Areal beim Kirchenwald für einen großvolumigen Wohnbau nicht infrage komme. Jetzt aber gleich eine Parzellierung für Einfamilienhäuser in dieser feinen Lage auszuschließen und stattdessen einen Kletterpark, eine Freiluftbühne oder einen „Zukunftspark“ vorzuschlagen, erscheint ein bisschen vage.

Zum einen stellt sich die Frage, ob nicht gerade derartige Einrichtungen die viel gepriesene Ruhe „dort oben“ stören würden. Zum anderen braucht es dort ein hieb- und stichfestes Projekt. Denn sonst müsste sich die Gemeinde den Vorwurf gefallen lassen, dass das ganze Theater rund um die Kündigung der ATSV-Pacht ein Polit-Debakel war.