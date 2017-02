Der alte Mann mit Hut – scherzhaft wird man im Straßenverkehr vor dieser Personengruppe gewarnt. Sie sei unberechenbar, heißt es.

Das Team Frank und die FPÖ wollen im Landtag einen Antrag einbringen, der eine Fahreignungsprüfung ab 75 fordert. Eine gute Idee, meinen diese Politiker. Immerhin gehe es um die Sicherung von Leib und Leben. Keine gute Idee meinen die Betroffenen. Durch eine solche Verordnung würden alte Menschen diskriminiert.

Gerade bei uns auf dem Land ist es doch so: Wer nicht mobil ist, dem wird ein Stück Freiheit genommen. Wer will schon auf andere angewiesen sein? Darum ist auch der Rat, auf die Eigenverantwortung der Betroffenen zu setzen, nur bedingt tauglich. Sich einzugestehen, dass man nicht mehr fit ist, ist schwer. Dabei kommt’s aber nicht aufs Alter an, sondern auf die Vernunft. Ein 35-jähriger Raser kann weit gefährlicher sein als ein 80-Jähriger, der mit 30 km/h durch den Ort tuckert.

Wenn schon Verkehrsteilnehmer auf ihre Tauglichkeit überprüft werden sollen, dann alle.