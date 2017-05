Dass die Opposition und der Fußballverein in der „ATSV-Causa“ nun darauf hinweisen, dass ein vom Gemeinderat beschlossener Vertrag nur durch einen neuerlichen Gemeinderatsbeschluss aufgehoben werden darf, ist letztlich nur die halbe Wahrheit. Bei „Gefahr in Verzug“ geht‘s mitunter auch am kurzen Dienstweg.

Freilich wollen die Polit-Gegner, dass sich die VP jetzt nicht nur ins moralische, sondern auch ins rechtliche Fettnäpfchen setzt. Die Frage lautet also: Lag am Waldsportplatz tatsächlich ein notorischer (Wasser-)Diebstahl vor, der vor den Verhandlungen verschwiegen wurde, um nicht in die Defensive zu geraten? Oder wird hier von der Gemeinde mit Kanonen auf Spatzen geschossen?

Unbestritten bitter ist, dass hier über Anwälte kommuniziert werden muss. Und für die Bernreiter-VP tut sich gleichzeitig eine weitere Baustelle auf: Gastronom Seifried sieht sich nun bestätigt, nach der von der Gemeinde erwirkten Übersiedelung für das beliebte „Hütterl am Teich“ nicht weiter zur Verfügung zu stehen.