Es ist so etwas wie Volkssport, in misslichen Situationen nach Schuldigen und Buhmännern zu suchen. Facebook sei „Dank“ funktioniert das heute einfacher denn je. Hollabrunn und seine Hochwasserproblematik bilden da keine Ausnahme. Den Klimawandel als Sündenbock herzunehmen? Fad. Der redet nicht zurück und kann auch nicht abgewählt werden.

Vergessen sollten die Gemeinde-Akteure aber auch nicht, dass die Versiegelung von Flächen, der Rückgang wasserspeichernder Wälder und Wiesen oder die intensive Landwirtschaft ebenso einen beträchtlichen Teil zu Hochwasserkatastrophen beitragen, wenn man Experten Glauben schenken darf. Die Zahl der Mitverantwortlichen ist also wohl größer, als man im ersten Augenblick denken mag.

Dem Betroffenen, der bis zu den Knien im Wasser steht oder Schlamm schaufelt, ist das in dem Moment aber sowieso egal. Der wünscht sich, von Volksvertretern ernst genommen zu werden, denen wirksame Lösungen wichtiger sind als persönliche Eitelkeiten. Klingt so einfach, ist oft so schwer.