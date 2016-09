Breitenwaidas emsiger Ortsvorsteher Andi Fischer sagt, dass er für Entscheidungen, die über seinen Kopf hinweg getroffen wurden, die Ohrfeigen kassiert hat. Der in Ungnade gefallene frühere VP-Stadtrat Martin Mitterhauser („Lagerhaus- & Junges-Wohnen-Affäre“ in Breitenwaida) meint, dass die Gemeinde bei einem Wegeprojekt lieber erhebliche Mehrkosten auf sich nehmen würde, als sich mit ihm noch einmal an einen Tisch zu setzen.

Der Landtagsabgeordnete Walter Naderer, der gerade durch seine Parteigründung mit Kabarettist Roland Düringer für Aufsehen sorgt und wieder heftig gegen die VP austeilt, erwartet offen Repressalien, wenn er seine politische Funktion verlieren sollte.

Abgesehen davon, dass es völlig verrückt wäre, Steuergelder sehenden Auges wegen persönlicher Befindlichkeiten zu verschwenden: Die Diskussions- und Gesprächskultur scheint im Handy- und Social-Media-Zeitalter nicht nur bei unserer Jugend verloren zu gehen. Da lob‘ ich mir doch (zum Beispiel) die „dummen“ Fußballer, die sich 90 Minuten lang am Feld nichts schenken und dann gemeinsam einen Spritzer heben.