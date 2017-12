Für die Hollabrunner SPÖ muss es schon fast zum Aus-der-Haut- Fahren sein. Sie bemüht sich gerade sehr, aufzuzeigen, warum die ÖVP nicht mehr die richtige Wahl ist und es zu einem politischen Paradigmenwechsel kommen sollte.

Klubobmann Alexander Eckhardt legte diese Woche nach und prangerte an, dass in den Arbeitskreisen rund um den Kirchenwald und den Bildungscampus nichts mehr gearbeitet wird; was die Schuld des schwarzen Arbeitskreisleiters sei.

Doch was machen die vermeintlichen oppositionellen Mitstreiter? Die sind anderweitig beschäftigt und der überparteiliche Zusammenhalt, der noch zu Beginn dieses Jahres bei der Kirchenwald-Initiative gezeigt wurde, ist vorerst verflogen. Wobei die Freiheitlichen freilich den Vogel abschießen.

In weniger als drei Jahren der Gemeinderatsperiode sind Galionsfigur Christian Lausch alle seine fünf Gemeinderatskollegen abtrünnig geworden. Das kann man drehen und wenden wie man will: Es gibt ein ziemlich ernüchterndes Bild ab. Die Kurve kann er nur mit einem loyalen Team kriegen.