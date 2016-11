Dass die Vorbehalte in der SPÖ im Bezirk Hollabrunn überschaubar sind, wenn es um eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen geht, verwundert jetzt nicht wirklich. Zu groß ist seit Jahren der Leidensdruck, ausgelöst durch die Übermacht der ÖVP.

Daran können auch die beiden verbliebenen, angesehenen roten Bürgermeister Herbert Goldinger und Georg Jungmayer nichts ändern, die es mit ihren beiden Gemeinden zusammen gerade mal auf 1.500 Einwohner bringen.

Um endlich wieder einmal einen schwarzen Ortskaiser vom Thron zu stoßen oder wenigstens die Chance auf mehr Mitspracherecht zu bekommen, würden viele Sozialdemokraten im Bezirk – ideologisch – über Leichen gehen. Sollten sie tatsächlich irgendwann in die Verlegenheit kommen, wäre ein in Wien aus dem Hut gezauberter Wertekatalog bestimmt kein unüberwindbares Hindernis.

Der amtierende SPÖ-Bezirksvorsitzende Werner Gössl wird in den Zukunftsplänen wohl keine große Rolle mehr spielen. So mucksmäuschenstill, wie es in den letzten Monaten um ihn wurde, scheint sein Rückzug nur eine Frage der Zeit.