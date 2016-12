Ein bisschen was hatte die Hollabrunner Gemeinderatssitzung von einem Strategiespiel, in dem die Positionen der Akteure nicht immer leicht zu durchschauen sind. Da handelte sich Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger eine Rüge und einen Ordnungsruf für seine harsche Kritik an der VP-Politik und für seine lange Redezeit ein, gleichzeitig hielt die Liste Scharinger dem Bürgermeister bei der Bausperre in Breitenwaida als einziger Mitstreiter die Stange.

Dafür waren die „Scharingers“ wiederum als einzige gegen die Erhöhung der salopp als „Schanigarten-Steuer“ bezeichneten Gebrauchsabgabe (für den Gebrauch von öffentlichem Gemeindegrund), verzichteten jedoch auf eine Wortmeldung bei diesem wenig wirtschaftsfreundlichen Beschluss.

Der Ordnungsruf blieb Peter Loy erspart, obwohl sich der Grünen-Gemeinderat mit VP- und Listenvergangenheit nicht weniger zimperlich gab. Er habe erst nach der Sitzung aus dem Rathaus die Botschaft bekommen, dass er mit seinen Meldungen vorsichtig sein soll. Gut möglich, dass damit jetzt das Gegenteil erreicht wird.