Die turbulente jüngere Geschichte der Katastralgemeinde Breitenwaida ist um ein Kapitel reicher. Nach dem Konflikt mit dem in Ungnade gefallenen Ex-Stadtrat Martin Mitterhauser, der immer noch nicht ausgestandenen Bausperre über das ehemalige Lagerhaus-Areal, dem wenig durchsichtigen Rückzug des loyalen Mandatars Andreas Fischer und der andauernden Suche nach einem neuen Ortsvorsteher hat es sich die Gemeinde nun offenbar mit einer Grundstücksbesitzerin verscherzt. In einem sechsseitigen Schreiben erklärt die aus Breitenwaida stammende Akademikerin, warum es die Gemeinde zu unterlassen habe, ihr Grundstück in eine Aufschließungszone umzuwidmen.

Nicht verständlich, sagt der Bürgermeister, weil ja nichts dagegen spricht, sich ein Konzept für die Verdichtung im Ortszentrum zu überlegen. Stimmt. Dass es aus Mangel an Informationsfluss aber überhaupt so weit kommen muss, dass eine in Wien lebende Dame gegen die Gemeinde mit einer im Baurecht versierten Anwaltskanzlei auffährt, ist auch nicht verständlich.