Immer mehr Kinder neigen zu Übergewicht. Diese nicht ganz neue Feststellung bestätigen die Bewegungscoaches im Bezirk Hollabrunn, der zur Pilotregion für die „Tägliche Turnstunde“ auserkoren wurde. Umso wichtiger erscheint ein derartiges Projekt, wo direkt in der Schule auch alle jene abgeholt werden, die sich nicht ohnehin regelmäßig in den umliegenden Vereinen bewegen. Jetzt heißt es am Ball bleiben, um die Früchte der Arbeit (im Gesundheitsbereich) nachhaltig zu ernten. Gut, dass die Initiative in den Volksschulen nun flächendeckend ausgerollt werden soll.

Nicht so gut hingegen, dass man sich das Projekt in den Mittelschulen nicht mehr leisten mag. In jenen Altersstufen also, wo Handys & Co. zunehmend zur Konkurrenz jeglicher Art der Bewegung werden. Abfedern sollen das nun Vereine, die ihre Sportart in den Mittelschulen schmackhaft machen. Eine schwammig anmutende Lösung, die einen seltsamen Wettkampf hervorrufen könnte: Welcher Verein kann die meisten Engagierten aus dem Ärmel zaubern, die zur Unterrichtszeit nicht selbst einer geregelten Arbeit nachgehen …?