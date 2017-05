Mit dem Ende der diesjährigen Handballsaison beginnen für den UHC Hollabrunn der Umbau und die Planung für die nächste Spielzeit: Co-Trainer weg, Stammtorhüter weg, zwei Leistungsträger ebenfalls weg. Zumindest die Dienste von Spielmacher Anze Kljajic und weiteren wichtigen Spielern konnten sich die Hollabrunner sichern. Für die Abgänge soll gleichwertiger Ersatz nachkommen.

Nun scheiterte man in diesem Jahr im Halbfinale nicht nur, weil der Gegner Graz hieß, sondern vor allem auch, weil der Verletzungsteufel in den Play-offs zuschlug. Wie man sich davor schützt? Gar nicht. Denn so viel Budget hat der UHC nicht, als dass er Leistungsträger doppelt besetzen könnte. Aber vielleicht hat die Truppe von Trainer Raimund Auß ja einmal das Glück, dass sich keiner der wichtigen Akteure im Saison finish verletzt.

Sofern dies doch passiert, haben die heimischen Handball Herren in dieser Saison zumindest schon einen Schritt nach vorne gemacht. Denn die junge Garde rund um Kljajic-Ersatz Tobias Auß konnte bereits ihr Talent unter Beweis stellen. Je mehr Spielpraxis die Jungen bekommen, desto routinierter werden sie in den wichtigen Partien gegen vermeintlich unschlagbare Gegner auftreten. Und so kann man in Hollabrunn eine Meistertruppe formen.