Alles neu beim SC Retz. Nach der Trennung von Oliver Oberhammer wurde mit Michal Sobota schnell ein neuer Trainer gefunden. Nach zwei jungen, einheimischen Übungsleitern diesmal also ein routinierter Tscheche. Was ihn und seine Vorgänger Oberhammer und Laschet eint, dürfte wohl die Liebe zum bedingungslosen Offensivfußball sein. Allerdings ist das ohnehin Voraussetzung für den Job in der Weinstadt. Denn „dem Publikum einen guten Fußball bieten“ – dieses Mantra gilt seit Jahren bei den Retzern.

Die fachlichen Kriterien dürfte Sobota, der den SC Znojmo in unserem Nachbarland von der vierten bis zur ersten Liga führte, erfüllen. Allerdings kommt der Tscheche, wie er selbst zugibt, ohne viel Wissen um die Spieler und Liga zum Tabellenvierten. Ob das ein Nach- oder Vorteil ist, das werden die ersten Rückrundenspiele zeigen.

Denn auch wenn Sektionsleiter Werner Mischling betont, so wie bei Oberhammer längerfristig mit Sobota planen zu wollen, wird der neue Übungsleiter ebenfalls nicht von den Mechanismen des Fußballs verschont bleiben. Soll heißen, wenn der attraktive Spielstil des SCR in der Rückrunde nicht seine Fortsetzung findet und die Ergebnisse ausbleiben, wird auch die Ära Sobota nicht von langer Dauer sein.